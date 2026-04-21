Nepal Customs Duty: ଭାରତକୁ ଝଟକା ଦେଲା ନେପାଳ, ମାତ୍ର ୬୩ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲଗାଇଲା କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି

Nepal Customs Duty: ଭାରତରୁ ନେପାଳକୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନେପାଳ ସରକାର ଭାରତରୁ ଆସୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ନିୟମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କଠୋର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, ଯଦି ଆପଣ ୧୦୦ ନେପାଳୀ ଟଙ୍କା (ପ୍ରାୟ ୬୩ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା) ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ନେପାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେପାଳର ବୀରଗଞ୍ଜ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ଦେଖାଦେଇଛି। ବୀରଗଞ୍ଜ ଏବଂ ଭାରତ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ତେଜନା ଅଧିକ।
ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ସୀମା ଏତେ କମ୍ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ଚିନି କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ "ଅଘୋଷିତ ଅବରୋଧ" ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଏବଂ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନିଆଯାଇଥିଲା?
ନେପାଳ ସରକାର ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ (APF) ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଆଇନ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁରୁଣା ନିୟମର କଠୋର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ସରକାର ଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଟିକସ ନ ଦେଇ ନେପାଳକୁ ପରିବହନ କରାଯାଉଥିବା ବହୁ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା। ସୀମାପାର ଚୋରା ଚାଲାଣ ଏବଂ ଅନୌପଚାରିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ "ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା" ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି।
ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସଙ୍କଟ:
ନେପାଳ-ଭାରତ ସୀମାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆତ୍ମୀୟତା ଏବଂ ଶସ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ANIକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଚାଷ ପାଇଁ ସାର ମଧ୍ୟ ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, କଡ଼ା ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସୀମାରେ ଟିକସ ବୋଝ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ବୀରଗଞ୍ଜ ସୀମାରେ ଯାଞ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।