Nepal Voting Age: ନେପାଳରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଭୋଟ୍

Nepal Voting Age Reduction: ନେପାଳର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଳା କାର୍କି ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 25, 2025, 10:32 PM IST

Nepal Voting Age Reduction
Nepal Voting Age Reduction

Nepal Voting Age Reduction: ନେପାଳର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଳା କାର୍କି ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବନିମ୍ନ ମତଦାତାଙ୍କ ବୟସ ୧୮ ରୁ ୧୬ ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। Gen-Z ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦିଗରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭୋଟ୍ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ ଥିଲା।

ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଳା କାର୍କି ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଢ଼ି Gen-Z ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମେତ ୭୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।

କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟେଲିଭିଜନ ଅଭିଭାଷଣରେ, କାର୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଜନାଦେଶ ଅନୁସାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ରେ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ସହିତ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗକୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ମୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍କି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କିମ୍ବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜେନେରେସନ ଜେଡ୍ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଦୂର କରିବା, ସୁଶାସନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ୭୩ ବର୍ଷୀୟ କାର୍କି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। 

