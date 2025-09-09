Nepal PM Oli Resigns: ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି, ଦେଶ ଛାଡି ପାରନ୍ତି
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2914939
Zee OdishaOdisha National-International

Nepal PM Oli Resigns: ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି, ଦେଶ ଛାଡି ପାରନ୍ତି

Nepal PM Oli Resigns: ନେପାଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ହିଂସା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ କେପି ଓଲି ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇପାରନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 09, 2025, 02:49 PM IST

Trending Photos

Nepal PM Oli Resigns
Nepal PM Oli Resigns

Nepal PM Oli Resigns: ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନେପାଳରେ ହିଂସା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ସୋମବାର ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଛି। ନିକଟରେ ପୋଲିସର ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୨୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ କେପି ଓଲି ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇପାରନ୍ତି।

ଏବେ କିଏ କମାଣ୍ଡ ନେବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ?
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଶର କମାଣ୍ଡ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସଂସଦ ଭଙ୍ଗ କରି ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଛି।

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି
ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ତୀବ୍ରତର କରିଛନ୍ତି। ନେପାଳରେ ଯୁବ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡ଼ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲିଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପୁଷ୍ପ କମଳ ଦହଲ (ପ୍ରଚଣ୍ଡ)ଙ୍କ ଘର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦେଉବାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି।

ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ 
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରାମନାଥ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି। ନେପାଳରେ ଶେଖର କୋଇରାଲା (ନେପାଳ କଂଗ୍ରେସ) ଗୋଷ୍ଠୀର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ଦିନ ନେପାଳର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖକ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Nepal PM Oli Resigns
ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି, ଦେଶ ଛାଡି ପାରନ୍ତି
nepal gen z protest
ଦୁବାଇ ଚାଲିଗଲେ ଓଲି! ୧୦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଜାଳିଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ
Odisha news
Rain in Odisha: ବର୍ଷା ଜଳରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବଢୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା
vice president election
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ, ବିରତ ରହିବେ ବିଜେଡି ସହ ଏହି ତିନି ଦଳ
Odisha news
Odisha News: ଶିକ୍ଷକ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୬୫୦ ଶିକ୍ଷକ ଉପକୃତ
;