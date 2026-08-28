Add Zee Business As A Preferred Source
App

Nepal Flood Updates: ନେପାଳ ପ୍ରଳୟରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୪୬୯ ରେ ପହଞ୍ଚିଲା,ପୁଣି ବନ୍ୟା ସତର୍କତା ଜାରି

Nepal Flood Updates: ନେପାଳ-ତିବ୍ଦତ ସୀମାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ନେପାଳ ପ୍ରଳୟରେ ବଢି ଚାଲୁଛି ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା। ଏଯାଏଁ ୪୬୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୫ ଶହ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ନିଖୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୯୦ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ନେପାଳ ସେନା ସହ ୫ ହଜାର ଫୋର୍ସ । ସେପଟେ, ନେପାଳରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 28, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:30 AM IST
Nepal Flood Updates: ନେପାଳ ପ୍ରଳୟରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୪୬୯ ରେ ପହଞ୍ଚିଲା,ପୁଣି ବନ୍ୟା ସତର୍କତା ଜାରି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price: ଆଜି ହ୍ରାସ ପାଇଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ...
2
3
4
5