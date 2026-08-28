Nepal Flood Updates: ନେପାଳ ପ୍ରଳୟରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୪୬୯ ରେ ପହଞ୍ଚିଲା,ପୁଣି ବନ୍ୟା ସତର୍କତା ଜାରି

Nepal Flood Updates: ନେପାଳ-ତିବ୍ଦତ ସୀମାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ନେପାଳ ପ୍ରଳୟରେ ବଢି ଚାଲୁଛି ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା। ଏଯାଏଁ ୪୬୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୫ ଶହ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ନିଖୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୯୦ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ନେପାଳ ସେନା ସହ ୫ ହଜାର ଫୋର୍ସ । ସେପଟେ, ନେପାଳରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଚୀନ୍ ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମୃତାହତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ନେପାଳ ଅଧିକାରୀମାନେ "ବହୁ ପରିମାଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି" ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ମୃତ କିମ୍ବା ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନେପାଳର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭୂସ୍ଖଳନର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତିବ୍ଦତ-ନେପାଳ ସୀମାରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହା ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତଥାପି, ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (USGS) ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କୌଣସି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ଭୂସ୍ଖଳନର କାରଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଉତ୍ତର ନେପାଳର ସହର ଆଡ଼କୁ ବହୁ ପରିମାଣର କାଦୁଅ ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପର୍ବତାରୋହୀ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସୀମା ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ପ୍ରାୟ ୬୪ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କାଦୁଅ ଏବଂ ପଥରର ଏକ କାନ୍ଥ କୋଠା, ରାସ୍ତା ଏବଂ ଯାନବାହନକୁ ଭାସି ଯାଉଛି। ନୁୱାକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଢଳି ପଡୁଥିବା ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ଲୋକମାନେ ପଳାୟନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ନେପାଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଖୋଜ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆମେରିକା, ମାଲେସିଆ, ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି। ଗଣ ମାଧ୍ୟମ ନେପାଳର ନୁୱାକୋଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ନୁୱାକୋଟର କଳ୍ପନା ମଲ୍ଲା କୁହନ୍ତି, "ମୋ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଗଲେ।" ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା, ମା, ଭଉଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସିଗଲେ।
ସେ କୁହନ୍ତି, "ସେମାନେ ବନ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଏହା ସବୁକିଛି ନେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପୁଅ ଏକ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ି ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମେ କିପରି ବଞ୍ଚିଗଲୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ।" ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁଗମ ମଲ୍ଲା କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ହାତ ଟାଣି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ସେ କୁହନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୋର ଫୋନ୍ ଦେଇଥିଲି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହିଁ। ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଯାଇଥିବେ।"
ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା,ଗୋମା ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମଇଁଷି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁପାଳନ ଭାସି ଯାଇଛି। ମୋର କୃଷି ଜମି ମଧ୍ୟ ଭାସି ଯାଇଛି। ୧୦ ବସ୍ତା ସୋରିଷ ବିହନ, ଅନେକ ଟନ୍ ମକା ଏବଂ ଧାନ,ସବୁ ଚାଲିଯାଇଛି। କିଛି ବାକି ନାହିଁ।"
ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେକିଂ ଗାଇଡ୍ ସୋନମ୍ ଡୋର୍ଜି,ନେପାଳର ରାସୁୱା ଜିଲ୍ଲାର ରାସୁୱା ସ୍ୟାବ୍ରୁ ବେନସି ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି। ସେ ବିବିସିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସକାଳ 9 ଟାରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା।ସୋନମ୍ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଡେଚେନ୍ ତମାଙ୍ଗ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।
ସେ କୁହନ୍ତି, "ଏହା ଭୂମିକମ୍ପ ପରି ଅନୁଭବ ହେଲା। ମୋ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି... ମୁଁ ଏହାର ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖିଛି।"ସେ ବନ୍ୟାକୁ "ଅଚାନକ ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। "ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବହନ ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।"
ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିପାରିବେ। ସେ କୁହନ୍ତି, "୧୦ ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।"
ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ୍ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ସମଗ୍ର ଦେଶ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବରେ ବ୍ୟଥିତ।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାରୀମାନେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚୀନ୍ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାମ କରିବେ।ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର "ନେପାଳକୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।" ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନେପାଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର "ସମର୍ଥ ପ୍ରୟାସ" କରିବ।