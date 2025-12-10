Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3036552
Zee OdishaOdisha National-International

Netanyahu Dials PM Modi: ପିଏମ୍ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ କଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା

Netanyahu Dials PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବୁଧବାର ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ନେତାନ୍ୟାହୁ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାହା ପରେ ଦୁଇ ନେତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 10, 2025, 10:28 PM IST

Trending Photos

Netanyahu Dials PM Modi
Netanyahu Dials PM Modi

Netanyahu Dials PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବୁଧବାର ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ନେତାନ୍ୟାହୁ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାହା ପରେ ଦୁଇ ନେତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବୈଠକ ସମୟରେ ଉଭୟ ନେତା ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାରେ ନିରନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ANI ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବୁଧବାର ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଥିଲେ। ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାରେ ନିରନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଦୁଇ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ।

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଫୋନ୍ କଲ୍ ସମୟରେ ଉଭୟ ନେତା ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତିକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ଏହା ସମେତ ଉଭୟ ନେତା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାର ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମେତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଭାରତର ସମର୍ଥନକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ନେତା ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି।

 

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

PM Modi
ପିଏମ୍ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ କଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା
Low GI rice
ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଓଡ଼ିଶା
Fertilizer plant
ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ସାର କାରଖାନା!
top 10 news today
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୯ ହଜର ଏକରରେ ନୂଆ ଟାଉନ୍‌, ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
cooperative movement
ଆସିବ ନୂଆ ସମବାୟ ନିୟମ: ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ ସମିତିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ