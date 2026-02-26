Shankaracharya: ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ସଙ୍ଗିନ ଅଭିଯୋଗ...

Shankaracharya Avimukteshwaranand: ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ POCSO ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ବାରାଣସୀ ମଠରେ ଦୁଇ ମାସ ବିତାଇଥିବା ଲେଖିକା ଭୂମିକା ଦ୍ୱିବେଦୀ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଅନେକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
Shankaracharya Avimukteshwaranand: ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ POCSO ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ବାରାଣସୀ ମଠରେ ଦୁଇ ମାସ ବିତାଇଥିବା ଲେଖିକା ଭୂମିକା ଦ୍ୱିବେଦୀ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଅନେକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ମଠ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାଲିଛି, ସେଠାରେ ଏକ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ କୋଠରୀ ରହିଛି, ଯାହା "ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସଖୀ" ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ଭିତରକୁ କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ।
"ମଠଟି ଏତେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆଖି ଝଲସିଯିବ"
ଲେଖିକା ଭୂମିକା ଦ୍ୱିବେଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ବାରାଣସୀର ବିଦ୍ୟା ମଠରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କାଶୀ ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରାଜ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଲେଖିବା। ମାତ୍ର ସେ ମଠ ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ମତ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଭୂମିକା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଠଟି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ରର ସରଳତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ମଠ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର, LED ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା କାର୍ପେଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଠ ଭିତରର କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆଖିରେ ନଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅସମ୍ଭବ।
'ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସଖୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି'
ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ମଠଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଖୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଜଣେ ମହିଳା ହସି ହସି ନିଜକୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ 'ସଖୀ' ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ସେଠାରେ ଜଣେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ପରି ରୁହନ୍ତି। ମଠ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ସ୍ଥାନ ଏବଂ କୋଠରୀ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ 'ଦିଦି ଲୋକଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ' କୁହାଯାଏ। ସେଠାକୁ ଲିଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯିବା ଆସିବା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ନିଷେଧ।
ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ, ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର, ସୁଇମିଂ ପୁଲ:
ଭୂମିକାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମଠର କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରହିଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେବଳ ସଖୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ମଠ ପରିସରରେ ଏକ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମଠରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ଯୁବକ ସନ୍ୟାସୀମାନେ ସେଠାରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମ କରାଇବାର ଅଭିଯୋଗ:
ଭୂମିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅତି ଗରିବ ପରିବାରର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସନ୍ୟାସୀ ଭାବେ ରଖି ମଠରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ପରିଚାଳକ ଏବଂ ରୋଷେଇଆ ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଚୋରି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ୮ ବର୍ଷର ବାଳକ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ମନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ 'ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ' ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
"ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ନିଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ।"
ମଠଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ ୪ଟାରେ ଉଠି କଠୋର ନିୟମ ପାଳନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭୂମିକା ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ମଠରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଉଠିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୌଣସି କଠୋର ଧାର୍ମିକ ନୀତି ପାଳନ କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ମଠ ପରିଚାଳିକା ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ନିଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି; ସେ ଏଠାକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି।" ପରିଚାଳିକା ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସଖୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ମଠରେ ସବୁକିଛି ରହସ୍ୟମୟ!
ମେ ୨୦୨୨ରେ ବନାରସ ମଠରୁ ଆସିଥିବା ଭୂମିକା ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଯେକେହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ (ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ସମୟରେ) ସବୁକିଛି ଲୁଚି ରହିଛି ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କେବଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।
"ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ନଥିଲେ"
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ସେଠାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଲେଖିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ (ଯେପରିକି ସହଜାନନ୍ଦ) ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି।
ଭୂମିକା ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୌଣସି ଚାପରେ ଏ ସବୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ନିଜ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସଖୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି। ଭୂମିକାଙ୍କ ଦାବି ପଛରେ ସତ୍ୟ କେବଳ ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦାବି ମଠ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।