Nitin Nabin Net Worth: ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ ନୀତିନ ନବୀନ...ଜାଣନ୍ତି କି କେତେ କୋଟିର ମାଲିକ ସେ?

Nitin Nabin Net Worth: ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ମୋଟ ନଗଦ ପରିମାଣ ମାତ୍ର ୬୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି। ତଥାପି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଭଲ ପରିମାଣର ଜମା ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୯୮.୬୮ଲକ୍ଷ। ଏହା ସହିତ, ସେ ସେୟାର ଏବଂ ବଣ୍ଡରେ ୬.୬ ଲକ୍ଷ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି।

Jan 19, 2026, 09:11 PM IST

Nitin Nabin Net Worth: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆଜିଠୁ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ୪୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ନୀତିନ ନବୀନ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚିତ, ନବୀନ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦଳର ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ସଭାପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିହାର ରାଜନୀତିର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କର ଘୋଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନେତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ। ଆସନ୍ତୁ ନୂତନ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବା।

ନୀତିନ ନବୀନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ?
୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଶପଥପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୩.୦୮କୋଟି ମୂଲ୍ୟର। ଏଥିରେ ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ଉଭୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି: ନବୀନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ୧.୬୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି।
ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି: ତାଙ୍କ ପରିବାରର ୧.୪୭ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି।

ଦାବି: ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରାୟ ୫୬.୬ ଲକ୍ଷ ଋଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।

ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ନଗଦ ଏବଂ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି?
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ନବୀନ ନଗଦ ରଖିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟପାଠ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ୩୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ଅଛି।ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ମୋଟ ନଗଦ ପରିମାଣ ମାତ୍ର ୬୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି। ତଥାପି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଭଲ ପରିମାଣର ଜମା ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୯୮.୬୮ଲକ୍ଷ। ଏହା ସହିତ, ସେ ସେୟାର ଏବଂ ବଣ୍ଡରେ ୬.୬ ଲକ୍ଷ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି।

ଯାନବାହାନ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାରରେ କେତେ ନିବେଶ ହୋଇଛି ?
ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଦୁଇଟି SUV ଅଛି ଯାହାର ମୋଟ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୭.୮ ଲକ୍ଷ। ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ସ୍କୋର୍ପିଓ ଏବଂ ଏକ ଟୟୋଟା ଇନୋଭା କ୍ରିଷ୍ଟା, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୨ରେ କିଣାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ନବୀନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୀପମାଳା ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ପ୍ରାୟ ୧୧.୩ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରଖିଛନ୍ତି। 

ନୂତନ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି?
ନବୀନଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପତ୍ତି ନିବେଶରେ ସକ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି।  ପାଟନାରେ ଏକ ପ୍ଲଟ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ୧.୧୮ କୋଟି।

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଜମି: ଧୁକ୍ରି (ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ)ରେ ଏକ ପ୍ଲଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୨୯ ଲକ୍ଷ।

ତାଙ୍କର ଆୟର ଉତ୍ସ କ'ଣ?
ଶପଥପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୩.୭୧ଲକ୍ଷ ଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୧-୨୨ ରେ ୩.୩୫ ଲକ୍ଷ ଥିଲା। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୧.୧୨ ଲକ୍ଷ ଥିଲା। ରାଞ୍ଚିରେ ଜନ୍ମିତ ନବୀନ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ନବୀନ କିଶୋର ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନାଙ୍କ ପୁଅ। ସେ ପାଟନା ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ବାଙ୍କିପୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଧାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ସେ ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ୫୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏବେ, ସେ ବିଜେପିର ୧୨ ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

