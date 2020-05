ଆଇଏସଏସକୁ ଦୁଇ ମହାକାଶଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସ୍ପେସକ୍ରାପ୍ଟ ପଠାଇଲା ଆମେରିକା

ୱାସିଂଟନ: ଇତିହାସ ରଚିଲା ଆମେରିକା । ମହାକାଶ ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ୩୦ ମଇ । ଜନ୍ ଏଫ୍ କେନେଡି ସେଣ୍ଟରରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନ(ଆଇଏସଏସ)କୁ ମହାକାଶଯାନ ପଠାଇଛି ଆମେରିକା । ନାସାର ଦୁଇ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଇଏସଏସ ଅଭିମୁଖେ ସ୍ପେସକ୍ରାପ୍ଟ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ମହାକାଶଯାନକୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସଏକ୍ସ(SpaceX) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ମହାକାଶଯାନରେ ଯାତ୍ରୀ ପଠାଇବା ମହାକାଶ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ।

ଆମେରିକାର ସମୟ ଅନୁସାରେ, ଶନିବାର ଦିନ ୩.୨୨ରେ ସ୍ପେସକ୍ରାପ୍ଟକୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଅର୍ଥାତ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ୧୨ଟା ୫୨ ମିନିଟରେ ଏହା ଉତକ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି । ଏହି ସ୍ପେସକ୍ରାପ୍ଟରେ ଦୁଇ ମହାକାଶଚାରୀ ଅଛନ୍ତି । ଆଇଏସଏସକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ୧୯ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଲାଗିବ । ବାଣିଜ୍ୟିକ ମହାକାଶ ଉଡ଼ାଣରେ ଏହି ମିଶନ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

After a successful launch at 3:22 p.m. ET, @SpaceX's Crew Dragon spacecraft with @AstroBehnken and @Astro_Doug onboard is on its way to the @Space_Station.

Docking will occur May 31 at 10:29 a.m. ET: https://t.co/A9sbAYbCl3 pic.twitter.com/IyWkZN1HSH

— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) May 30, 2020