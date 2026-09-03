/କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଫାଟ! ଗଠନ ହେଲା ‘CJP-ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍’, କମିଟି ଚୟନକୁ ନେଇ ମନୀଷ ବ୍ରହ୍ମଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ସଂଗଠନ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ‘କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ (CJP)କୁ ନେଇ ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଖାଦେଇଛି। ମୂଳ CJPର ଏକ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଭାବେ ‘କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି-ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍’ ବା CJP-Democratic ନାମରେ ନୂଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାଯାଇଛି।
ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ ମନୀଷ ବ୍ରହ୍ମଭଟ୍ଟ ଏହି ନୂଆ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ମୂଳ CJPର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଓ ନୂଆ ଟିମ୍ ଗଠନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
#WATCH | Delhi: Founder CJP- Democratic, Manish Brahmbhatt says, "Today, we are launching the 'Cockroach Janata Party Democratic'... Why did we have to do this? The movement belonged to the nation; it succeeded because people poured their blood and sweat into it. However, after… pic.twitter.com/qt0OnWLrzM
— ANI (@ANI) September 3, 2026
ବ୍ରହ୍ମଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହେବା ପରେ CJP ‘ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜନୀତିକରଣ’ ହୋଇଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଗଠନ ଏବେ ‘ଟିମ୍ କେଜ୍ରିୱାଲ୍’ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ବ୍ରହ୍ମଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି।
ନୂଆ କମିଟି ଚୟନକୁ ନେଇ ବିବାଦ
ବ୍ରହ୍ମଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଗତ ମାସରେ CJPର ନୂଆ ଟିମ୍ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଗଠନର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କିମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଓ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ CJP ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇନଥିଲା। ନୂଆ କମିଟିରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ବ୍ରହ୍ମଭଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଜାତୀୟ ଟିମ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଜଣ ଲେଖାଏଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଟିମ୍ ଚୟନ କୌଣସି ‘ହାଇକମାଣ୍ଡ’ କିମ୍ବା ଏକପାଖିଆ କ୍ଷମତା ଆଧାରରେ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
CJPର ଭୂମିକା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା
ଏହା ପୂର୍ବରୁ CJP ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତିରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ ନକରି ଏକ ‘ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ୍’ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ‘School Thik Karo’ ଅଭିଯାନ ଚାଲୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି। CJPର ନେତୃତ୍ୱ ଢାଞ୍ଚାରେ ଅଭିଜିତ ଦିପକେ ଜାତୀୟ କନଭେନର, ସୌରଭ ଦାସ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରାଣା କୋ-କନଭେନର ଏବଂ ଆଫ୍ରିନ୍ ନୱାଜ୍ ଜାତୀୟ ସଚିବ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି।
ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ CJP-Democraticର ଗଠନ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ମତଭେଦକୁ ଆହୁରି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ମୂଳ CJP କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲେ, ତାହା ଏହି ବିବାଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରେ।