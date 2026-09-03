Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଫାଟ! ଗଠନ ହେଲା ‘CJP-ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍’, କମିଟି ଚୟନକୁ ନେଇ ମନୀଷ ବ୍ରହ୍ମଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ

କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଫାଟ! ଗଠନ ହେଲା ‘CJP-ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍’, କମିଟି ଚୟନକୁ ନେଇ ମନୀଷ ବ୍ରହ୍ମଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ

ବ୍ରହ୍ମଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହେବା ପରେ CJP ‘ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜନୀତିକରଣ’ ହୋଇଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଗଠନ ଏବେ ‘ଟିମ୍ କେଜ୍ରିୱାଲ୍’ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ବ୍ରହ୍ମଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 03, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:22 PM IST
କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଫାଟ! ଗଠନ ହେଲା ‘CJP-ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍’, କମିଟି ଚୟନକୁ ନେଇ ମନୀଷ ବ୍ରହ୍ମଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Janmashtami 2026: ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି
2
3
4
5