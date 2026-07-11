Add Zee Business As A Preferred Source
App

Vande Mataram: ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ଓ ଧୂନ୍ ନେଇ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି,ପ୍ରଥମେ...

Vande Mataram: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ "ଜନ ଗଣ ମନ" ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗୀତ "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍" ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 11, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:46 AM IST
Vande Mataram: ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ଓ ଧୂନ୍ ନେଇ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି,ପ୍ରଥମେ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏନ୍‌.ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ,ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ
top 10 news today38 min ago
2
top 10 news todayJul 10
3
weather updateJul 10
4
cm mohan charan majhiJul 10
5
Odia NewsJul 10