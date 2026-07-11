Vande Mataram: ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ଓ ଧୂନ୍ ନେଇ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି,ପ୍ରଥମେ...

Vande Mataram: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ "ଜନ ଗଣ ମନ" ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗୀତ "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍" ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଭୟ ବଜାଇବା କିମ୍ବା ଗାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।(MHA)କହିଛି ଯେ, ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କେଉଁ ଅବସରରେ ବଜାଇବା କିମ୍ବା ଗାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ତାହାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଜୁଲାଇ ୯ ତାରିଖର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଜାତୀୟ ଗୀତ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହରେ,ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ-ସଂଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟରେ, ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ (AIR) ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଭାଷଣର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ବଜାଇବ।
କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ଅବସରରେ ଏହା ଗାନ କରାଯାଇ ପାରିବ?
ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବଂ ପରେଡରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବଜାଇବ। ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି,"ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଗାଇବା କିମ୍ବା ବଜାଇବା ସମୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ।"
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାର ୱେବସାଇଟରେ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଉପଲବ୍ଧ କରିଛି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଗୀତ ବଜାଇବ। ଆଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, "କିଛି ରାଜ୍ୟରେ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାନ ଏବଂ ବଜାଇ ଦିଆଯାଏ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଗୀତ/ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କିମ୍ବା ବଜାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଉଭୟକୁ ଗାଇବା କିମ୍ବା ବଜାଇବା ଉଚିତ; ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗୀତ ପ୍ରଥମେ ଗାଇବ କିମ୍ବା ବଜାଇବ, ତା'ପରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯିବ।"
ପ୍ରଥମ ଆଦେଶ ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା:
ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଏକ ଆଦେଶରେ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟୋକଲର ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭାଷଣ ଭଳି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତିନି ମିନିଟ୍ ଦଶ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ଗୀତର ଛଅଟି ପଦ ଗାଇବା ଉଚିତ।
ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କିମ୍ବା ବଜାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଗୀତ ପ୍ରଥମେ ଗାନ କିମ୍ବା ବଜାଇ ଦିଆଯିବ।" ଯେଉଁ ସମାବେଶରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଠିଆ ହେବେ।
'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'ର ୧୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ:
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'ର ୧୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ସରକାରୀ ସଂସ୍କରଣ କେଉଁ ଅବସରରେ ଗାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ ତାହାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତଥାପି,ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ,ଯଦି ଏହା ମାତୃଭୂମିର ସମ୍ମାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଗାନ କରାଯାଏ।"
ଜାନୁଆରୀ ୨୪, ୧୯୫୦ ରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 'ଜନ ଗଣ ମନ' ନାମରେ ପରିଚିତ ରଚନା ଭାରତର 'ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ',ସରକାର ସମୟ ସମୟରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଗୀତକୁ 'ଜନ ଗଣ ମନ' ପରି ସମାନ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସମାନ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।