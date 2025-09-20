New Visa Rules: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ଏଚ-1ବି ଭିସା ନିୟମ ଭାରତର ପ୍ରଗତିରେ ବେସ ସହାୟକ ହେବ: ଅମିତାଭ କାନ୍ତ

Trending Photos
New Visa Ruls:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଚ-1ବି ଭିସା ଉପରେ ଫିସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତୀୟ ଆଇଟି ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ଉପରେ ଭାରୀ ବୋଝ ପକାଇବ। ସେପଟେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସନ୍ତା କାଲି ଅର୍ଥାତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଫଳରେ ଏଚ-1ବି ଭିସା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଫିକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଛନ୍ତି କି ଏହା ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶୀ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆମେରିକାରେ ବଢୁଥିବାରୁ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର କରୁଛି। ଆମେରିକା ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିଭାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଉଚିତ ମଣିବେ।
କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ଭାରତୀୟ
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବାର ଆସୋସିଏସନର ପୂର୍ବତନ ସଚିବ ଏବଂ ଆମେରିକାର Penn State Dickinson Law Schoolରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଦେଶ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଜାତୀୟତା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ଆଧାରରେ ଏହାକୁ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ। ସେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ USCIS ଏବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଭିସା ଧାରକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭିସା ନବୀକରଣ କରିବା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
SUMMARY OF H-1B EXECUTIVE ORDER
- ENTRY BAN: No H-1B visa holder may enter the United States beginning Sunday September 21st, including current visa holders, unles they pay $100K to enter.
- VISA FEE: New H-1B and H-1B extensions must pay 100K to be processed and 100K per year…
— Daniel Di Martino (@DanielDiMartino) September 20, 2025
ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଗାଡିବ କି ଏଚ-1ବି ଭିସା ଫି ବୃଦ୍ଧି
ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। H1B ଭିସା ଉପରେ ଏହି ନୂତନ ଆମେରିକାର ଆଦେଶ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି।
ସେପଟେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କ ନୀତି ଆୟୋଗର ପୂର୍ବତନ ସିଇଓ ଅମିତାଭ କାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେରିକାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଲାଭ ରହିବ। ଭାରତର ପ୍ରତିଭା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ପ୍ରଗତିରେ ଲାଗିବେ। ବିକଶିତ ଭାରତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। "ଆମେରିକା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ପୁଣେ ଏବଂ ଗୁଡ଼ଗାଓଁକୁ ଲ୍ୟାବ, ପେଟେଣ୍ଟ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲହର ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅମିତାଭ ଟ୍ୱିଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
Donald Trump’s 100,000 H-1B fee will choke U.S. innovation, and turbocharge India’s. By slamming the door on global talent, America pushes the next wave of labs, patents, innovation and startups to Bangalore and Hyderabad, Pune and Gurgaon . India’s finest Doctors, engineers,…
— Amitabh Kant (@amitabhk87) September 20, 2025
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଗତିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆମେରିକାର କ୍ଷତି ଭାରତର ଲାଭ ହେବ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।