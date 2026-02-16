New Income Tax Rule: ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ବଢିବ ଆପଣଙ୍କ ଇନହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଲାରି, ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିୟମ

New Income Tax Rule: ଧାରା 87A ଅନୁଯାୟୀ ରିହାତିକୁ ୬୦ ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୧୨ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକସରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏହା ବାର୍ଷିକ ୨୫ ହଜାରରୁ ୫୦ ହଜାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବ।
New Income Tax Rule: ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂତନ ଆୟକର ଆଇନ ୨୦୨୬ ଆପଣଙ୍କ ଟିକସ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରୁ କଟାଯାଉଥିବା TDS ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ପାଉଥିବା ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆସନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
୫ଟି ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଘରକୁ ନେବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବ
୧୨ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଏବେ କରମୁକ୍ତ (ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା)
ସରକାର ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଛିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରିହାତି ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଧାରା 87A ଅନୁଯାୟୀ ରିହାତିକୁ ୬୦ ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୧୨ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକସରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏହା ବାର୍ଷିକ ୨୫ ହଜାରରୁ ୫୦ ହଜାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବ।
HRA ନିୟମରେ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ (ପୁରୁଣା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ)
ପୁରୁଣା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ HRA (ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା) ନିୟମରେ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ପୁଣେ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହିତ, ଏବେ ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଡା ଯାଇଛି। ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ HRA ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମାର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଦାବି କରିପାରିବେ (ପୂର୍ବରୁ ୪୦ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା)। ଏହା ସେମାନଙ୍କର କରଯୋଗ୍ୟ ଆୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ।
ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଛାତ୍ରାବାସ ଭତ୍ତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଭତ୍ତା ସୀମା ଶେଷରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଶହେ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ ଥିଲା ଏହାକୁ ତିନି ହଜାର ପ୍ରତି ମାସ (ପ୍ରତି ପିଲା)କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଛାତ୍ରାବାସ ଭତ୍ତା ସୀମା ଦରମା ୩୦୦ ପ୍ରତି ମାସରୁ ୯ ହଜାର ପ୍ରତି ମାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଟିକସ ସଞ୍ଚୟ ବାର୍ଷିକ ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
ମାନକ କାଟଛାଣ୍ଟ
ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାନକ କାଟ ଛାଣ୍ଟ ଲାଭ ଉଭୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜାରି ରହିବ। ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୭୫ ହଜାରରୁ ଲକ୍ଷେକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର କରଯୋଗ୍ୟ ଆୟକୁ ୨୫ ହଜାର ହ୍ରାସ କରିବ।
୧୫ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସ ଉପହାର ଏବେ କରମୁକ୍ତ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କମ୍ପାନୀରୁ ୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଉପହାର ଭାଉଚର କର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ନୂତନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନିୟମ ଏହି ସୀମାକୁ ୧୫ ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପାବଳି ବୋନସ୍ କିମ୍ବା ପୁରସ୍କାର ଉପରେ କମ ଟିକସ ଚିନ୍ତା ରହିବ।
ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ହାରାହାରି ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଘରକୁ ନେବା ଦରମା ୨୫ ହଜାରରୁ ୮୦ ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ତଥାପି, ଏହା ଆପଣ କେଉଁ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ଗଠନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
