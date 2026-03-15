ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଜାରି କଲେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା

Zee OdishaOdisha National-International

New LPG Cylinder Rules: କିଛିଦିନ ହେବ ଚାଲୁଥିବା ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ସରକାର ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (PNG) ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 15, 2026, 05:08 PM IST

New LPG Cylinder Rules: ଇରାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କାରଣରୁ ଦେଶର LPG ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଏକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେଶର ଅନେକ ସହରରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି ବାହାରେ  ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି  ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସରକାର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ନିୟମ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ଏକ ମାନକ ୧୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୬୦ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରୋଟି ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ (ECA) ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେ ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଧାଡ଼ି କମିବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ।

ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ସରକାର ଏବେ ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (PNG) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମାବଳୀରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ସରକାର PNG ସଂଯୋଗ ଥିବା ପରିବାରକୁ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, PNG ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନୂତନ LPG ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃପୂରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ (ECA) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

ସରକାର PNG ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର LPG ସିଲିଣ୍ଡର ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର PNG ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସିରେ ସେମାନଙ୍କ ସିଲିଣ୍ଡର ଜମା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ନ କଲେ ଦଣ୍ଡନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ। ପିଏନଜି ଗ୍ରାହକମାନେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବେ ନାହିଁ । ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପିଏନଜି (ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସ) ସଂଯୋଗ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ସଂଯୋଗ ଏକକାଳୀନ ରଖିବା ବେଆଇନ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ସରକାର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ନିୟମରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃପୂରଣ କରିବାର ସମୟ ସୀମାକୁ ୨୧ ଦିନରୁ ୨୫ ଦିନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୪୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସରକାର ଇସିଏ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈଧ ଓଟିପି (ୱାନ୍-ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ) ବିନା ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।

Soubhagya Ranjan Mishra

