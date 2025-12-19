Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3046931
Zee OdishaOdisha National-International

ରେଳଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କି ? ବିଭାଗ କହିଲା...

ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସଂରକ୍ଷଣ ଚାର୍ଟ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅପଡେଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ୍ (WL) ଏବଂ RAC (ବାତିଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂରକ୍ଷଣ) ଟିକେଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 19, 2025, 07:51 PM IST

Trending Photos

ରେଳଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କି ? ବିଭାଗ କହିଲା...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଯେ, ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଟ୍ରେନ ସିଟ୍ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ କିମ୍ୱା ଅନ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ କେବଳ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରି କୌଣସି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ରେଳ ବିଭାଗ କହିଛି । ମୋବାଇଲ୍ ରେ ଥିବା ଟିକେଟ୍ ଆପଣ ଟିଟିଙ୍କୁ ଦେଖାଇପାରିବେ ଏହା ବୈଧ ବୋଲି ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଛି।

ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସଂରକ୍ଷଣ ଚାର୍ଟ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅପଡେଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ୍ (WL) ଏବଂ RAC (ବାତିଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂରକ୍ଷଣ) ଟିକେଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

ଏକ ସର୍କୁଲାର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ରିଜର୍ଭେସନ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସମୟ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କମାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସଦ୍ୟତମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ୦୫:୦୧ ରୁ ୧୪:୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ପୂର୍ବ ଦିନ ୨୦:୦୦ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ସଂରକ୍ଷଣ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହି ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ । ରେଳ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟିକେଟର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇପାରିବେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ପୂର୍ବରୁ IRCTC ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କ୍ରମଶଃ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇସାରିଛି। ସରଳ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ସେବା କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ରେଳଯାତ୍ରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କାଉଣ୍ଟରରେ ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେମାନେ ନିକଟତମ ସେବାକେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକେଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଡିସେମ୍ବର ୩, ୨୦୨୫ରେ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ । ଉକ୍ତ ସୂଚନାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟର ୮୭% ରୁ ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ-ଟିକେଟ ହୋଇପାରିଛି । 

Also Read- ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିସିସି ସଭାପତି

Also Read- Jio Plan: 5G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହ ମାଗଣାରେ ନିଅନ୍ତୁ Netflix ମଜା, ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

MP Aparajita Sarangi
MP Aparajita Sarangi: ଚୌକି ଉପରେ ବସି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା...ଝିଅ ସହ ଜ୍ୱାଇଁ ବ
Odia News
ଓଲିଉଡ କଳାକାରଙ୍କ ସହ କରନ୍ତୁ ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନ ୨୦୨୬
Weekly Lucky Zodiac Sign
Weekly lucky zodiac sign: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ୫ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ବିଶେଷ ଲାଭ, ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ
Asia Cup U19
U19 ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତ, ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ
Delhi pollution
Air Pollution: ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ଘେରରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ବିଜେପି ନେତା ଦେଲେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ..