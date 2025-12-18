Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3044828
Zee OdishaOdisha National-International

New Rule for Vehicle: ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ଲାଗୁ ହେଲା ନୁଆ ନିୟମ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (PUCC) ବିନା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଇନ୍ଧନ ଭରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ। ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଧନ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ PUCCର ବୈଧତା ଯାଞ୍ଚ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 18, 2025, 08:09 AM IST

Trending Photos

New Rule for Vehicle: ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ଲାଗୁ ହେଲା ନୁଆ ନିୟମ

New Rule for Vehicle:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (PUCC) ବିନା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଇନ୍ଧନ ଭରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ। ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଧନ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ PUCCର ବୈଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। PUCC ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏମିସନ ବର୍ଗ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଅନ୍-ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।

ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ: ଏହି ନିଷେଧକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ପରିବହନ ବିଭାଗ, ନଗର ନିଗମ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ନିଷେଧ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ: ANPR (ଅଟୋମେଟିକ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଚିହ୍ନଟ) କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟତୀତ, PUC ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସହାୟତା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତଥାପି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ି, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନିଷେଧ ପରିସର ବାହାରେ ରହିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼: ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ବୁଧବାର ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ୍ଷତି ସହିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହେବେ। ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅପଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।"

ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଡିଲରମାନେ ନିୟମ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?: ଏହି ନିୟମ ବିଷୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଡିଲରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନଗତ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା "PUC ବିନା ଇନ୍ଧନ" ନିୟମକୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।

୮ ଲକ୍ଷ ଯାନବାହନ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲାଗୁ: ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୈଧ PUC ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବା ପାଇଁ ୮ ଲକ୍ଷ ଯାନବାହନ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।

BS6 ନଥିବା ଯାନବାହନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ: ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ତର ଯୋଗୁଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ BS6 ନଥିବା ଯାନବାହନ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସହରର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଦଳ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦଳ ନିୟୋଜିତ: ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପରିବହନ ବିଭାଗର 78 ରୁ 80 ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦଳ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କୁଣ୍ଡଲି, ରାଜୋକ୍ରି, ଟିକ୍ରି, ଆୟା ନଗର, କାଳିନ୍ଦୀ କୁଞ୍ଜ, ଆଉଚଣ୍ଡି, ମାଣ୍ଡୋଲି, କାପାଶେରା ଏବଂ ବଜଘେରା ଟୋଲ୍ / ଦ୍ୱାରକା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ସମେତ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।

କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରାଯିବ: ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ-ହରିଆଣା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ସୀମାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ।

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା: ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୀନ୍ଦର ସିଂହ ସିରସା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ରେସପନ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ (GRAP)ର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସମୟରେ BS-6 ବର୍ଗ ତଳେ ଥିବା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାନବାହାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ: ମଞ୍ଜିନ୍ଦର ସିଂହ ସିରସା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଚିହ୍ନଟକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାନବାହାନର PUCC ସ୍ଥିତି ଏବଂ ନିର୍ଗମନ ବର୍ଗ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅନ-ଦି-ସ୍ପଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

new rule
ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ଲାଗୁ ହେଲା ନୁଆ ନିୟମ
weather updates
ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା, ତୁଷାରପାତ ସହ ଶୀତଲହରୀକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି
Train luggage Rules
ଟ୍ରେନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲଗେଜ ନେବା ପାଇଁ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଶୁଳ୍କ
Odisha news
ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ
top 10 news today
କିସ୍‌ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ରଦ୍ଦ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଟି୨୦, ୧୦ ଖବର