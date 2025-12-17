Advertisement
Written By  Harihar Panda|Last Updated: Dec 17, 2025, 01:23 PM IST

Winter Session: ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାଟେଲାଇଟ ମୋବାଇଲ ସେବା

Winter Session: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏ ଭିତରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ, ୫ଜି ସେବା ପରେ ଏହି ନୂତନ ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗ ସିଧାସଳଖ ସାଟେଲାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ।ଏଥିପାଇଁ ୩ଟି କମ୍ପାନୀକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ। ଲୋକସଭାରେ ଡିଏମକେ ସାଂସଦ ଦୟାନିଧି ମାରାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶ୍ରୀ ସିନ୍ଧିଆ ଏହା କହିଛନ୍ତି। 

ଏବେ ଦେଶରେ ମୋବାଇଲ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୫ଜି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଡାଟା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 'ସାଟେଲାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲ ସେବା'। ଏଥିଲାଗି ଷ୍ଟାରଲାଇନ, ୱାନ ୱେ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ଭଳି ୩ଟି କମ୍ପାନୀକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଡାଟା ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନରେ କିପରି ଏହି ସେବା ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ତାହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ଲାଗି ଏହି ୩ଟି କମ୍ପାନୀକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶେଷ ହେବ ତାହା ପରେ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏବେ ଏହି ସେବାର ଦାମ କେତେ ରହିବ ତାହା ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ବଜାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରତି ୧ ଜିବି ଡାଟା ପାଇଁ ଭାରତରେ ୯ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ଜିବି ପ୍ରତି ୨.୪୯ ଡଲାର ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶସ୍ତାରେ ଡାଟା ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଡାଟା ମୂଲ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସ୍ଥିର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସାଟେଲାଇଟ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ। 

ସାଟେଲାଇଟ କମ ଡାଟା ସେବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବା ଦୃତ ଡାଟା ସଂଚାରଣ ସମ୍ଭବ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ସେବାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ପ୍ରତିଟି ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ଏହି ସାଟେଲାଇଟ କମ ସେବା ପୂର୍ବ ପିଢିର ସେବାକୁ ବ୍ୟାହତ କରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହ 5ଜି ମୋବାଇଲ ସେବା ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ ସେବାର ସମ୍ଭାର ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଗ୍ରାହକମାନେ ସେଥିରୁ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହାକୁ ବାଛି ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇପାରିବେ। 

