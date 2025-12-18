New toll plaza rule: ଏବେ ଆଉ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ରହିବନି ଗାଡ଼ି, ନୀତିନ ଗଡ଼କରି କହିଲେ...

ଯଦି କୌଣସି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ କେବଳ ୧୫ କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସେହି ୧୫ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦୂରତା ରେକର୍ଡ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଶୁଳ୍କ କଟାଯିବ।
New toll plaza rule: ଗଡକରୀ ଦେଶର ଟୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଡ଼କରି। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଟୋଲ୍ ବୁଥ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ସରକାର ଏକ ସୁଗମ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଟୋଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିବ।
ନୀତିନ ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଟେକନିକ୍ ଜରିଆରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଟୋଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଟୋଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଯିବ, ହାଇ-ଟେକ୍ କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ (ANPR ଟେକନିକ୍) ଏବଂ FASTag ର ଫଟୋ କଏଦ କରିବ। ତା'ପରେ ଟୋଲ୍ ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟାଯିବ।
"ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବେ, ଆପଣ ସେତେ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବେ।"
ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯଦିଓ ସେମାନେ କମ୍ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ନୂତନ ନୀତିରେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ କେବଳ ୧୫ କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସେହି ୧୫ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦୂରତା ରେକର୍ଡ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଶୁଳ୍କ କଟାଯିବ।
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଗଡକାରୀ ଏକ ନୂଆ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, କେବଳ ୩ ହଜାରରେ, ଆପଣ ୨୦୫ ଥର ଟୋଲ୍ ପାର କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ, ସମାନ ପରିମାଣର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ଏବେ, ଥରେ ଟୋଲ୍ ପାର ହେବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମାତ୍ର ୧୫କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ୫ ନିୟୁତ ଲୋକ ଏହି ପାସ୍ କିଣିସାରିଛନ୍ତି।