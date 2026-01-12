New Traffic Rule: ଚାଲାଣ ପାଇବା ପରେ ବେପରୁଆ ଗାଡି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କି? ବାତିଲ୍ ହେବ RC !

Advertisement
New Traffic Rule: ଚାଲାଣ ପାଇବା ପରେ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର DL ଏବଂ RC ବାତିଲ ହୋଇଯାଇପାରେ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 12, 2026, 08:19 PM IST

New Traffic Rule: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ନୂତନ ମୋଟର ଯାନ ନିୟମର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚାଲାଣ ନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ପରି ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଗାଡି ଚାଳନା ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜିକରଣ (RC) ବାତିଲ ହୋଇଯିବ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡି ଚାଳନା କରିବାରୁ ବାରଣ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯିବ।

ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଚାଲାଣ ମିଳିବାର ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଧାରକଙ୍କୁ "Non-transactable" ବର୍ଗରେ ରଖାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ପୁରୁଣା ଚାଲାଣ କ୍ଲିୟର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି RTO-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ (ଯେପରିକି ଗାଡ଼ି ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଫିଟନେସ୍, ପଲ୍ୟୁସନ କିମ୍ବା ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ) କରିହେବ ନାହିଁ।

ଦେଶସାରା ବିଚାରାଧୀନ ଚାଲାଣ ଜମା ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଆଗରେ ରହିଛି। କେବଳ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ, ୫ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଚାଲାଣ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପ୍ରାୟ ୩୦୦,୦୦୦ ଗାଡି ଏବଂ ୫୮ ହଜାର ଲାଇସେନ୍ସ ଧାରକଙ୍କୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଚାରାଧୀନ ଚାଲାଣ ଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର RC ତୁରନ୍ତ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଅବୈଧ ହେବ।

ନୂତନ ନିୟମ ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରେଡ୍ ଲାଇଟ ଡେଇଁବା କିମ୍ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତିନି ଥରରୁ ଅଧିକ ଗାଡି ଚଲାଇବା ଦ୍ଵାରା ଅତି କମରେ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଜବତ ହେବ।

ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସରକାର ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଚାଲାଣକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ ଚାଲାଣକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରାଯିବ ନାହିଁ।

