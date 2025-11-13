Travel Advisory: ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି

ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାରତ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି
Trending Photos
New Travel Advisory for Delhi: ସୋମବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁକେ ସେମାନଙ୍କର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, ଅନେକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଭାରତ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ କରୁଛନ୍ତି। ପିକନିକ୍ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। କିଛିଦିନ ପରେ ପୁଣିଥରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗଢି ଉଠିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ଏକ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଭାବ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଟୁର୍ ଅପରେଟର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା, ୟୁକେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ତେଣୁ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବାତିଲ କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରନ୍ତି। ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଟୁର୍ ବୁକିଂରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ହୋଟେଲ ଅପରେଟର୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହୋଟେଲ ଗୁଡିକରେ ବୁକିଂରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ।
ଲାଲକିଲ୍ଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ନିଜ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି । ଉକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନେକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ, ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାର ୧୦ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ରିଟେନ ପକ୍ଷରୁ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ନେଇ ନିଷେଧ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରକୁ ବିମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ କାରରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ତଦନ୍ତକୁ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA) କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି।
Also Read- Gold Outlook 2026: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମୂଲ୍ୟ କମିବ ନା ବଢିବ ? ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ...
Also Read- Weekly Horoscope: ନଭେମ୍ୱର ୧୭ରୁ ୨୩ କିପରି ବିତିବ ? ୧୨ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ ପଢନ୍ତୁ