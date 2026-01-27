Advertisement
New UGC Rule: 'କାହାକୁ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ', ନୂତନ UGC ନିୟମ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: "ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସମାନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା" ଉପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (UGC) ର ନିୟମାବଳୀକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 27, 2026, 04:36 PM IST

New UGC Rule: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: "ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସମାନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା" ଉପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (UGC) ର ନିୟମାବଳୀକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ବିବାଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଧିକାର କାହାର ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହା କରିବେ ଏବଂ ଏହା ସବୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଉଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭେଦଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କାହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାଚାର କିମ୍ବା ଭେଦଭାବ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

କଣ କହିଲେ ବିରୋଧି
ଆରଜେଡି ୟୁଜିସି ଆଇନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଆରଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଶକ୍ତି ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଇନ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। କିଛି ବର୍ଗ ଏହାକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି।

କାହିଁକି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି?
ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ବିଶେଷକରି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିୟମ "ବିପରୀତ ଭେଦଭାବ" ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷାର ଅଭାବ ଅଛି, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜଡିତ କରିପାରେ। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଏକପାଖିଆ ଏବଂ ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 

ସରକାର କ’ଣ କହିଲେ?
ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମାଲୋଚକ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସାମାଜିକ ବିଭାଜନକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିପାରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

