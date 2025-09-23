New update on H-1B visa: ଏହି ମାନଙ୍କୁ ଏଚ-1ବି ଭିସାରୁ ମିଳିପାରେ ମୁକ୍ତି
Zee OdishaOdisha National-International

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 23, 2025, 08:12 AM IST

New update on H-1B visa: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: H-1B ଭିସା ନୂତନ ଅପଡେଟ୍: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ H-1B ଭିସା ଫି ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଖବର ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେ ଆମେରିକୀୟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଡଲାର H-1B ଭିସା ଫିରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଫି ଲାଗୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। 

ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମୁଖପାତ୍ର ଟେଲର ରୋଜର୍ସ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମେତ କିଛି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ୧୦୦,୦୦୦ ଡଲାର ଫି’ରୁ ଛାଡ଼ ବିଚାର କରାଯାଉଛି, କାରଣ ସରକାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଉପରେ ୧୦୦,୦୦୦ ଡଲାର ଫି’ର ବୋଝ ଲଦି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଆମେରିକୀୟ ମେଡିକାଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍‌ର ସଭାପତି ଏବଂ ମିଶିଗାନର ଜଣେ ସର୍ଜନ ବବି ମୁକ୍କାମାଲା ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଫି’ରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ନୂତନ H-1B ଭିସା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଭିସା ପାଇବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୧ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଶିଳ୍ପକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ଆପଲ୍ ଏବଂ ଆମାଜନ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ H-1B ଭିସା ଧାରକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଭାରତୀୟ ଏଚ-1ବି ଭିସା ଧାରକ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆମେରିକାରେ H-1B ଭିସାଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 70 ପ୍ରତିଶତ ଭାରତୀୟ। ତେଣୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଯଦିଓ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅର୍ଡରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ଏକ FAQ ମାନୁଆଲ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛି, ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଏବଂ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରକୁ $100,000 ଫିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି।

