Trump Tariffs New Update: ୨୮ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ

Trump Tariffs New Update: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରାତି ୧୨ଟାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ସହିତ, ଭାରତକୁ ଏବେ ଆମେରିକାକୁ ମୋଟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେହି ସମୟରେ, ଭାରତ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଆର୍ଥିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ୧ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୫ରେ ଆମେରିକା ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ୬ ଦିନ ପରେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ପେନାଲ୍ଟି ଟାରିଫ୍ କୁହାଯାଇଥିଲା। ରୁଷରୁ ତେଲ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ରାଗିଥିବାରୁ ଏହି ଜରିମାନା ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ ରୁଷରୁ ତେଲ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣି ଭାରତ ପରୋକ୍ଷରେ ରୁଷକୁ ପାଣ୍ଠି ଦେଉଛି ଏବଂ ରୁଷ ସେହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାକୁ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଆମେରିକା ଏସିଆ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭାରତ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି, କାରଣ ଭାରତ ରୁଷ ସହିତ ତୈଳ କ୍ରୟ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଦେଶ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ, ଭାରତ ଏହାକୁ ଆମେରିକାର ରଣନୀତି ବୋଲି କହିଥିଲା। ଏହାକୁ ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରୁଷ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାର ଏକ ଉପାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଯଦି ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଏ, ତେବେ ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚାପରେ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହେବ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଔଷଧ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ଶୁଳ୍କ ପରିସର ବାହାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁଳ୍କ ଆମେରିକାକୁ $87 ବିଲିୟନ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଶୁଳ୍କ ଭାରତର GDPର 2.5% ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଭାରତର ବୟନଶିଳ୍ପ, ମଣି, ଅଳଙ୍କାର, ଚମଡା, ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଅଟୋ ପାର୍ଟସ ଶିଳ୍ପ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ସହିବ। ଯଦିଓ ଶୁଳ୍କ ଭାରତକୁ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ନୂତନ ବଜାର ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅନୁଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଛି, କାରଣ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ, ଆମେରିକା ଭାରତ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଏକ ଦଳ 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦଳକୁ ଆସିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଭାରତ ସରକାର କହିଛି ଯେ ଏହା ରୁଷ ସହିତ ତୈଳ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାଣିଜ୍ୟ ଜାରି ରଖିବ, କାରଣ ଏହା ଭାରତର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।