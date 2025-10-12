Advertisement
New US Ambassador: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଆମେରିକାର ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଭାରତରେ ସର୍ଗିଓ ଗୋରଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ସର୍ଗିଓ ଗୋର ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ.

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 12, 2025, 06:56 AM IST

Trending Photos

New US Ambassador: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଭାରତରେ ସର୍ଗିଓ ଗୋରଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ସର୍ଗିଓ ଗୋର ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର, ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ସର୍ଗିଓ ଗୋର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପଦ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ସର୍ଗିଓ ଗୋରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଖୁସି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ।"

ଭାରତରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଗିଓ ଗୋରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ। ସେ ଆମର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁଦୃଢ଼ ​​ଏବଂ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ।

ଆଜି ଭାରତରେ ସର୍ଗିଓ ଗୋରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ-ନିଯୁକ୍ତ ସେର୍ଗିଓ ଗୋରଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁସି ହେଲି। ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା।"

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସଫଳ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

