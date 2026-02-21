New Tariff: ଭାରତ ଉପରେ ନୂଆ ଟାରିଫ ଲଗାଇଲା ଆମେରିକା

Trending Photos
New Tariff:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସମସ୍ତ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୂର୍ବ ଶୁଳ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ରାୟ ଦେବା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 6-3 ବହୁମତରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଆଇନ (IEEPA) ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାପକ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ କର ଲାଗୁ କରିବାର କ୍ଷମତା କେବଳ କଂଗ୍ରେସ (ସଂସଦ) ପାଖରେ ଅଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ $130 ରୁ $175 ବିଲିୟନ ରାଜସ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ରାୟକୁ "ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ" ଏବଂ "ଦେଶ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ" ବୋଲି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ।
ଧାରା ୧୨୨ର ସାହାରା
କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷେଧ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପଛକୁ ନ ହଟିବା ଏବଂ 1974 ମସିହାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଇନର ଧାରା 122 ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ଆଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେୟ ସନ୍ତୁଳନ ନିଅଣ୍ଟକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ 150 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। "କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଡଲାର ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି। ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଅନୁସରଣ କରିବୁ ଏବଂ ଟଙ୍କା ନେବା ଜାରି ରଖିବୁ," ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି।
"Effective immediately, all National Security TARIFFS, Section 232 and existing Section 301 TARIFFS, remain in place, and in full force and effect. Today I will sign an Order to impose a 10% GLOBAL TARIFF, under Section 122, over and above our normal TARIFFS already being… pic.twitter.com/B3bv5f5KW1
— The White House (@WhiteHouse) February 20, 2026
ଭାରତ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ସ୍ଥିତି
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି 10% ଶୁଳ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରହିବ। ତଥାପି, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ "ଭାରତ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ଜାରି ରହିଛି।" ସେ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିନାମା, ଯାହା ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କକୁ 18% କୁ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଏହି ନୂତନ ଆଇନଗତ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ।
ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ବଜାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଆମେରିକାର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା ନିବେଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ କମ କରିଦେଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଶୁଳ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ଅଧିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆଣିପାରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ଶୁଳ୍କ (ଧାରା 232) ଏବଂ ଅନୁଚିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ (ଧାରା 301) ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇନାହିଁ।