BSF Constable Recruitment New Rules: ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିଖବର, ଅର୍ଦ୍ଧସୈନିକ ବଳରେ ରହିବ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ

BSF Constable Recruitment New Rules: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (BSF) ସାରା ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର BSF ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି କ୍ୟାଡର (ଅଣ-ଗେଜେଟେଡ୍) ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମ 2015 ରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣି କନଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନୂତନ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ବିନା BSF ରେ କନଷ୍ଟେବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ 10 ପ୍ରତିଶତ ବଦଳରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇବେ।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଏସଏଫ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି, ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ସୀମା 10 ପ୍ରତିଶତ ରୁ 50 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ: ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 50% ଆସନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ (SSC) ବାକି ଆସନ ପୂରଣ କରିବ। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେନା ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବଳରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢିବା ସହଜ କରିବ।
ବିଏସଏଫ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିଶମ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାଲି ଥିବା ଆସନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଏସଏଫ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜେନେରାଲ ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ବିଏସଏଫ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ; ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ (CAPF) ଏବେ ବି ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିଶମ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା 10% ସଂରକ୍ଷଣ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ସରକାର ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେନାରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଜୁନ୍ 14, 2022 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଏହି ସୈନିକମାନେ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'ରେ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭଳି ବିଏସଏଫ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନା ସହିତ ସୀମା ସୁରକ୍ଷାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ବିଫଳ ହେଲା
ଭାରତୀୟ ସେନାର 'ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା' ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତ ଯୁବ ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ସାହସିକତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର' ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ଅଗ୍ନିବୀର, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ ୨୦ ବର୍ଷ, ଏପରି ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ସୈନିକମାନେ ଭାରତର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଢାଲକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଶତ୍ରୁ ଆମର ସାମରିକ ଘାଟି ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।