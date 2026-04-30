Kohinoor Dimond: କୋହିନୂର ଉପରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେୟରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

Trending Photos
Kohinoor Dimond: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉପନିବେଶ ବିରୋଧୀ ବୟାନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟି ମେୟର ଜୋହରାନ୍ ମାମଦାନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବ୍ରିଟେନର ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ କୋହିନୂର ହୀରା ଭାରତକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ କହିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋହିନୂର ହୀରା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଭାରତ ଲୁଣ୍ଠନର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି। ମାମଦାନିଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ଉପନିବେଶବାଦର ଇତିହାସ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ବୁଧବାର (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ) ୯/୧୧ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡିତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ ପାଇଁ ଏକ ସମାରୋହ ସମୟରେ ମାମଦାନୀ ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ତୃତୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓରେ ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ହସିହସି କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସଙ୍କ ଆଚରଣରୁ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିନଥିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଅନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ ପରିବେଶରେ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ମେୟର କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସଙ୍କ ସହ ଏକାନ୍ତରେ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ କୋହିନୂର ହୀରା ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ଚାର୍ଲ୍ସ ଚାରି ଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତାର 250ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି, ଯାହା ଆମେରିକା ଏକ ରକ୍ତାକ୍ତ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଜର୍ଜ ତୃତୀୟଙ୍କ ଶାସନ ସହିତ ଜଡିତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିଥିଲା। ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ 9/11 ସ୍ମାରକୀରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା, ବ୍ୟବସାୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ।
