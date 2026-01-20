Nitin Nabin: ଦିନ ୧୧ଟାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନବୀନ ନିତିନ, ଏହି ହାଇଭୋଲଟେଜ ନେତାମାନେ ରହିବେ ଉପସ୍ଥିତ

Trending Photos
Nitin Nabin:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧:୩୦ ରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଏବଂ ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।
ନୀତିନ ନବୀନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁଥିଲେ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ନୀତିନ ନବୀନ ସକାଳେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ନୀତିନ ନବୀନ ପ୍ରଥମେ ସକାଳ 8ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଝାଣ୍ଡେୱାଲାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତା'ପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଲ୍ମିକି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ, ସେ କନଟ୍ ପ୍ଲେସର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁଥିଲେ, ଏବଂ ତା'ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବଙ୍ଗଳା ସାହିବ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଯାଇଥିଲେ।
ନୀତିନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ୩୭ଟି ନାମାଙ୍କନପତ୍ର
ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ଜାତୀୟ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଜେପି ନଡ୍ଡା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ ନ ହେବାରୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସଇଁତିରିଶଟି ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ୪୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ନବୀନ ବିଜେପିର ଦ୍ୱାଦଶ ସଭାପତି ଏବଂ ଦଳର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ହେବେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେବ।
ନୀତିନ ନବୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ନୀତିନ ନବୀନ ବିଜେପି ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଳରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୟସ୍କ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ଆଧାରରେ ବିଚାର ନକରି ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଏବଂ ପଦବୀର ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।