Vice President Election: ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ପରେ କିଏ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏହି ୩ ଜଣ, କିନ୍ତୁ...
Vice President Election: ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗୃହର ନେତା ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 08, 2025, 04:38 PM IST

Vice President Election: ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗୃହର ନେତା ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ତିନୋଟି ନାମାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।

'ଦି ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍' ଅନୁଯାୟୀ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ତିନି ଜଣ ହେଲେ ତାମିଲନାଡୁର ସାଲେମର ବାସିନ୍ଦା କେ. ପଦ୍ମରାଜନ୍, ଦିଲ୍ଲୀର ମୋତି ନଗରର ବାସିନ୍ଦା ଜୀବନ କୁମାର ମିତ୍ତଲ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀମୁଖଲିଙ୍ଗମ୍ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ନାଇଡୁଗୁରୀ ରାଜଶେଖର। ଯଦିଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଆଇନର ଧାରା ୫ବି ର ଉପଧାରା (୪) ଅନୁଯାୟୀ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଖାରଜ କରାଯାଇଛି।

ପଦ୍ମରାଜନ ଏବଂ ମିତ୍ତଲ ସେମାନଙ୍କ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟର ତାଲିକାର ପ୍ରମାଣିତ କପିଗୁଡ଼ିକ ସଂଲଗ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜିକୃତ ଭୋଟର ଭାବରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜଶେଖରଙ୍କ କପି ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଧିକାରୀ (ERO) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଜମା କରିପାରି ନଥିଲେ।

ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ରାଜ୍ୟସଭା ମହାସଚିବ ପି ସି ମୋଦୀ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ ରେ କରାଯିବ।

ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଧନଖଡଙ୍କ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ଥିଲା। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୭ ରେ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା। ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ନୂତନ ପଦବୀ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଆନ୍ତି।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ସେ ଭାରତର ନାଗରିକ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇ ନଥିଲେ  ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଏନଡିଏର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ସଦନର ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ୫୪୩ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକସଭାର ଗୋଟିଏ ଆସନ (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବସିରହାଟ) ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ୨୪୫ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଛଅଟି ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି।

ରେସ୍ ରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସାମିଲ?
ଏନଡିଏ ଏବଂ ଭାରତ ମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରେସ୍ ରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ନାମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନାମ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା, ଦିଲ୍ଲୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭିକେ ସକ୍ସେନା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିବଂଶ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଏହି ରେସ୍ ରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି।

