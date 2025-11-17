Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 17, 2025, 07:23 AM IST

Delhi Blast: ଲାଲକିଲ୍ଲା କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା: ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା NIA

Delhi Blast: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲାଲକିଲ୍ଲା କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା (NIA) ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜଣେ କାଶ୍ମୀର ବାସିନ୍ଦା ଆମିର ରସିଦ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଉମର ନବିଙ୍କ ସହିତ ଆମିର ରସିଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୧୦ ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 25 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

NIA କହିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଡିତ କାର ଆମିରଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସଂସ୍ଥା ନବିଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। NIA ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତଙ୍କ ସମେତ 73 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି।

ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ, ହରିୟାଣା ପୋଲିସ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ଏହା ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଥିବା ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ଏବଂ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁରାକ ଖୋଜୁଛି।

Prabhudatta Moharana

