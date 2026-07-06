Add Zee Business As A Preferred Source
App

Hafiz Saeed: ପହେଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା...

Hafiz Saeed: ଜମ୍ମୁର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର NIA ଅଦାଲତରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA) ପହେଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଏକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରି ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏହି ଚାର୍ଜଶିଟ୍‌ରେ ଲଶ୍କର-ଏ-ତୈବାର ମୁଖ୍ୟ ହାଫିଜ ସଇଦଙ୍କୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 06, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:59 PM IST
Hafiz Saeed: ପହେଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରାମ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଘଟଣା: ଚମ୍ପତ ରାୟ ଏବଂ ଅନିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ
Odia News1 hr ago
2
Odisha Bee Corridor1 hr ago
3
Odia News1 hr ago
4
Agniveer2 hrs ago
5
Cristiano Ronaldo3 hrs ago