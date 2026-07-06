Hafiz Saeed: ପହେଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା...

Hafiz Saeed: ଜମ୍ମୁର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର NIA ଅଦାଲତରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA) ପହେଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଏକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରି ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏହି ଚାର୍ଜଶିଟ୍ରେ ଲଶ୍କର-ଏ-ତୈବାର ମୁଖ୍ୟ ହାଫିଜ ସଇଦଙ୍କୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି।
ଗତ ବର୍ଷ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ପହେଲଗାମର ବୈସରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୨୫ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋନି ଅପରେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଦିନ ଧରି ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
NIA କହିଛି ଯେ, ହାଫିଜ ସଇଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭୂମିକା ସହିତ ଲଶ୍କର-ଏ-ତୈବା ଓ ଏହାର ମୁଖୌଟା ସଂଗଠନ 'ଦ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ (TRF)'ର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରି ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ୧,୫୯୭ ପୃଷ୍ଠାର ମୂଳ ଚାର୍ଜଶିଟ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏଥିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଦନ୍ତ ଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ ପ୍ରମାଣ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
NIA ହାଫିଜ ସଇଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ଓ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ନିରୋଧ) ଅଧିନିୟମ (UAPA) ଅନୁସାରେ ଆତଙ୍କବାଦ, ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ସୀମାପାର ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି।
ଏହାପୂର୍ବରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଚାର୍ଜଶିଟ୍ରେ NIA ତିନିଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ଫୈସଲ ଜଟ୍ଟ ଓରଫ ସୁଲେମାନ, ହବିବ ତାହିର ଓରଫ ଜିବ୍ରାନ ଭାଇ ଏବଂ ହମଜା ଆଫଗାନୀ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହମଜା ଆଫଗାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର 'ଅପରେସନ ମହାଦେବ' ସମୟରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ TRFର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ସାଜିଦ ସୈଫୁଲ୍ଲା ଜଟ୍ଟ ଓରଫ ଲଙ୍ଗଡ଼ା ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସହଯୋଗୀ ବଶୀର ଅହମ୍ମଦ ଓ ପରଭେଜ ଅହମଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
NIA କହିଛି ଯେ, ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଉଜାଗର କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।