Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 16, 2025, 01:55 PM IST

Delhi Car Blast: NIA ହାତରେ ଆତଙ୍କୀ ଉମରର ଫୋନ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚକିତ କରିବା ଭଳି ତଥ୍ୟ

Delhi Car Blast: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା (NIA) ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣର ନିରନ୍ତର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। NIA ବିସ୍ଫୋରଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡକ୍ଟର ଉମରଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏଜେନ୍ସି ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା କରିଛି। ଫୋନ୍ ଡାଟାର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡକ୍ଟର ଉମର ଲୋକଙ୍କ ବ୍ରେନୱାସ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ଧ କରୁଥିଲେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଜଣାପଡିଥିଲା ​​ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉମର ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ଫୋନ୍ ଚାଟ୍ ଏବଂ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ​​ଯେ ଡକ୍ଟର ଉମର ଭାରତରେ ସ୍ଲିପର୍ ସେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭାରତର ଅନେକ ସହରରେ ଏକକାଳୀନ କିମ୍ବା କ୍ରମିକ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିପାରିବେ।

ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା କାରରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ତେର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୫ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡାକ୍ତର ଉମରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏହି କାରରେ ହୋଇଥିଲା। ମାମଲାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଦନ୍ତକୁ NIAକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତରେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ପ୍ରକାଶ ଘଟୁଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ହରିୟାଣାର ନୁହରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିର ଦଳ ନୁହର ହିଦାୟତ କଲୋନୀରେ ଥିବା ସେହି ଘରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା ​​ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ଉମର ନବି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ରହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଅଲୱାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 248A ରୁ ସେହି ଘରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋକାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ସ୍କାନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଗୋୟଲ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟରର ସିସି ଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସ୍କାନିଂ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସେହି ଘର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ଉମର ନବି ରହିଥିବାର ଖବର ଆସିଥିଲା।

