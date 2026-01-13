Nipah Virus: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଫେରିଲା ନିପା ଭାଇରସ...ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଏହି ରୋଗ?

Nipah Virus: ପୂର୍ବ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଏବଂ ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ନର୍ସମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତିନୋଟି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
Trending Photos
Nipah Virus: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ନିପା ଭାଇରସର ସନ୍ଦେହ ଜନକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛି। ଏହି ଭାଇରସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁହାର ଅଧିକ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, କୌଣସି ଟିକା କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ ବଙ୍ଗଳା ପଠାଯାଇଛି।
ଏମସ୍ କଲ୍ୟାଣୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ନିଶ୍ଚିତ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଜାନୁଆରୀ ୧୧ ତାରିଖରେ କୋଲକାତା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏମସ୍ କଲ୍ୟାଣୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସତର୍କତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ବଙ୍ଗଳାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜି, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏପିଡେମିଓଲୋଜି ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ଦୁଇଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୋଗୀ କିଏ?
ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ନନ୍ଦିନୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୋଗୀ ନର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ସରକାର ନିପା ଭାଇରସ କିପରି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ସେମାନେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।
ସମ୍ପର୍କ ଟ୍ରେସିଂ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି
ସରକାର ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନର୍ସମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣା, ପୂର୍ବ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଏବଂ ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ନର୍ସମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତିନୋଟି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ନିପା ଭାଇରସ୍ କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ?
ନିପା ଭାଇରସ୍ ସାଧାରଣତଃ ଫଳ ଖାଉଥିବା ବାଦୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହା ଘୁଷୁରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିପାରେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହି ରୋଗ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ୍ୟୁହାର ୪୦ରୁ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣିତ ଔଷଧ କିମ୍ବା ଟିକା ନାହିଁ।
ପ୍ରତିରୋଧ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ
ନିପା ଭାଇରସ୍ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ସତର୍କତା ଜରୁରୀ। ଅସୁସ୍ଥ ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଡ଼ାଇ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ସତର୍କତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
Also Read: Mauni Amavasya 2026: ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ୟୁତି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ...୧୮ ଜାନୁଆରୀରୁ ୩ ରାଶିକୁ ଚାକିରିରେ ମିଳିବ ବଡ଼ ଲାଭ
Also Read: Post Office Schemes:ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ କେବଳ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା...କେବଳ କରିବାକୁ ହେବ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ