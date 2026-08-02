Nirmal Purja Death: ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସବୁ ଶେଷ! ଶେଷ ଭିଡିଓ ପରେ ବରଫ ତଳେ ଚାପି ହେଲେ ନିର୍ମଳ ପୁର୍ଜା

Nirmal Purja Death: ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ନେପାଳୀ ପର୍ବତାରୋହୀ ନିର୍ମଳ ପୁର୍ଜାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅଭିଯାନର ଏକ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନର କାରାକୋରମ ପର୍ବତମାଳାର 8,047 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ବ୍ରାଡ୍ ପିକ୍ ଆରୋହଣ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ହିମସ୍ଖଳନରେ ନିର୍ମଳ ପୁର୍ଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ଦଳର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟୁର୍ ଅପରେଟର କାରାକୋରମ ଭିଜନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିବା ଏହି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓରେ ୩୦ ଜୁଲାଇରେ ନିର୍ମଳ ପୁର୍ଜାଙ୍କ ସମେତ ୧୦ ଜଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ବତାରୋହୀ ବ୍ରଡ୍ ପିକ୍ ଆରୋହଣ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ପର୍ବତ ଉପରୁ ଏକ ବିଶାଳ ହିମସ୍ଖଳନ ମାଡ଼ି ଆସି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବରଫରେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲା।
କାରାକୋରମ ଭିଜନ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଫଟୋଟି 'ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ' ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ସମସ୍ତ ୧୦ ଜଣ ପର୍ବତାରୋହୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶାଳ ହିମସ୍ଖଳନ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ବରଫ ହଟିବା ପରେ ଉପର ଢାଳରେ କାହାରି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିଲା।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ପର୍ବତ ଉପରୁ ବିଶାଳ ବରଫର ଗୁବାର ତଳକୁ ଖସୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ହିମସ୍ଖଳନ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି।
୩୦ ଜୁଲାଇରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କାଶ୍ମୀରର କାରାକୋରମ ପର୍ବତମାଳାରେ ଥିବା ବ୍ରଡ୍ ପିକ୍ରେ ହିମସ୍ଖଳନ ଘଟିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସର୍ଚ୍ଚ ଓ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ କଠିନ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରଡ୍ ପିକ୍ ଅନ୍ୟତମ।
୪୩ ବର୍ଷୀୟ ନିର୍ମଳ ପୁର୍ଜା ଏହି ୧୦ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ସେ ମାତ୍ର ଛଅ ମାସରୁ କିଛି ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ୧୪ଟି ଆଠ ହଜାର ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ଆରୋହଣ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରି '14 Peaks' ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ନିର୍ମଳ ପୁର୍ଜାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ Elite Exped ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ ଜଣ ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ମାଲୋରି ଗିସ୍, ଓମାନର ନାଧିରା ଅହମଦ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅଲ୍ ହାର୍ଥି ଏବଂ ନେପାଳର ପୁର ବାହାଦୁର ଗୁରୁଙ୍ଗଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟ ନିଖୋଜ ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଖରାପ ପାଗ ଓ ଦୁର୍ଗମ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି।
ଅଭିଯାନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମଳ ପୁର୍ଜା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେ କେବଳ ଗାଶେରବ୍ରୁମ-୨ (G2) ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ବ୍ରଡ୍ ପିକ୍ ମଧ୍ୟ ଆରୋହଣ କଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବିନା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ୧୪ଟି ଆଠ ହଜାରୀ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଦୁଇଥର ଆରୋହଣ କରିବାରେ ସେ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ।
ନିଜର ଶେଷ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, "ବ୍ରାଡ୍ ପିକ୍, ମୋର କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା-ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଣି ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରି ଆସିବି। ମୁଁ କୌଣସି ପର୍ବତକୁ କେବେ ହାଲୁକାରେ ନେଇ ନାହିଁ।" ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏହି କଥା ତାଙ୍କର ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିଗଲା।