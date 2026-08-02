Add Zee Business As A Preferred Source
App

Nirmal Purja Death: ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସବୁ ଶେଷ! ଶେଷ ଭିଡିଓ ପରେ ବରଫ ତଳେ ଚାପି ହେଲେ ନିର୍ମଳ ପୁର୍ଜା

ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ନେପାଳୀ ପର୍ବତାରୋହୀ ନିର୍ମଳ ପୁର୍ଜାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅଭିଯାନର ଏକ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନର କାରାକୋରମ ପର୍ବତମାଳାର 8,047 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ବ୍ରାଡ୍ ପିକ୍ ଆରୋହଣ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ହିମସ୍ଖଳନରେ ନିର୍ମଳ ପୁର୍ଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ଦଳର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇ

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 02, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:56 PM IST
Nirmal Purja Death: ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସବୁ ଶେଷ! ଶେଷ ଭିଡିଓ ପରେ ବରଫ ତଳେ ଚାପି ହେଲେ ନିର୍ମଳ ପୁର୍ଜା
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ! ୨୫୦ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ
2
3
4
5