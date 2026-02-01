Union Budget 2026: ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିବ ବଜେଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ରବିବାର ତାଙ୍କର ନବମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏନଡିଏ ସରକାର ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ହେବ। ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେର ତଥ୍ୟ ଏହି ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇସାରିଛି। ଏହା କେବଳ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ହେବ ନା
କମିଛି ବେରୋଜଗାରୀ
ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୋଡ଼ରେ ଅଛି। ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେର ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର (GDP) ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ବେକାରୀ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବେକାରୀ ହାରରେ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ୨୦୧୭-୧୮ରେ ବେକାରୀ ହାର ୬ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୧-୨୨ ସୁଦ୍ଧା ୩.୧ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ୩.୨ ପ୍ରତିଶତରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ଆଗାମୀ ବଜେଟରେ, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୟନ କରି ଏହି ହାରକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି।
ଜିଡିପିରେ ଆଗେଇଛି ଦେଶ
ଭାରତର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ବୈଶ୍ୱିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ରହିଛି। 2021-22 ରେ 8.7 ପ୍ରତିଶତର ଦୃଢ଼ GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏଥିରେ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ 2023-24 ରେ 8.2 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହା 2024-25 ରେ 6.5 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ 2025-26 ରେ 7.4 ପ୍ରତିଶତକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି। କେବଳ ଏହି ଗତି 2026 ବଜେଟକୁ ଏକ ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି।
ବଢୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆୟ
ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି। ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ, ଯାହା ୨୦୧୫-୧୬ରେ ମାତ୍ର ₹୯୪,୭୯୭ ଥିଲା, ୨୦୨୪-୨୫ ସୁଦ୍ଧା ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହାରାହାରି ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଆୟକର ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ମାନକ ରିହାତି ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଉପରେ ରହିଛି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବାକି ରହିବ।
ସାଧାରଣ ବଜେଟରୁ ବଢିଲା ଆଶା
ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଟିକସ ରିହାତି, ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ନିବେଶ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ପୁରୁଣା ଆୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥାର କିଛି ସୁବିଧାକୁ ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା କରଦାତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହା ଘରୋଇ ଚାହିଦାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ।