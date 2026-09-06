Add Zee Business As A Preferred Source
App

Nishu Azad: ‘ଘରେ ପଶି କିଛି କରିଦେଲେ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ?’ ଧମକ ନେଇ ନିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି

ନିଶୁ ଆଜାଦ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ଓ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ ଓ ମେସେଜ୍ ଆସୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 06, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:51 AM IST
Nishu Azad: ‘ଘରେ ପଶି କିଛି କରିଦେଲେ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ?’ ଧମକ ନେଇ ନିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆମେରିକା-ଇରାନ ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ: ୩ ଇରାନୀ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ, ବଢ଼ିଲା ଉତ୍ତ
2
3
4
5