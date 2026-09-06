Nishu Azad: ‘ଘରେ ପଶି କିଛି କରିଦେଲେ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ?’ ଧମକ ନେଇ ନିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୁନ୍ ୨୩, ୨୦୨୬ରେ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ନିଶୁ ଆଜାଦଙ୍କୁ ଧମକ ମିଳୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିଜକୁ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ବିପଦ ଥିବା ଦାବି କରି ନିଶୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି।
ନିଶୁ ଆଜାଦ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ଓ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ ଓ ମେସେଜ୍ ଆସୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିଶୁ ଆଜାଦ ସଂସଦ ମାର୍ଗ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଓ ଆଇଟି ଆକ୍ଟର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଧାରାରେ FIR ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷକୁ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।
ନିଶୁ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ଭଳି ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେ ନିଜ ମାତାପିତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପରିବାରର କାହାରି କ୍ଷତି କରେ, ତେବେ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଶୁ ଆଜାଦ ଧମକ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ନିଜେ ଓ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଭାଇରାଲ ପଡକାଷ୍ଟ ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ଓ କୋର୍ଟରେ ରିମାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଉକ୍ତ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଦିନର ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିବାବେଳେ, ତାଙ୍କ ଓକିଲ ରିମାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶୁ ଆଜାଦଙ୍କ ଧମକ ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା, ଧମକ ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ—ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।