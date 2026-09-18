ନିଠାରି ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିଠାରି ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ନିଠାରି ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ମାମଲାରୁ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିସାରିଥିଲେ। ହରିଦ୍ୱାର ପୋଲିସ କୋଲିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସହରର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଥିବା ସପ୍ତ ସରୋବର ରୋଡ୍ର ଲାଲ୍ ମାତା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏକ ଚା’ ଦୋକାନରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କୋଲି ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ହରିଦ୍ୱାରରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଚା’ ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିଲେ। ସେ ମୂଳତଃ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଆଲମୋଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭିକିଆସାଇନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ମଙ୍ଗରୁଖଲା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ସିଟି ଷ୍ଟେସନ୍ ହାଉସ୍ ଅଫିସର (SHO) କୁନ୍ଦନ ସିଂହ ରାଣାଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, କୋଲି ନିଠାରି ମାମଲାର ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କୌଣସି ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।
ନିଠାରି ମାମଲାରେ କୋଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବାର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ୧୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନିଠାରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ୨୦୦୬ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୋନିନ୍ଦର ସିଂହ ପାନ୍ଧେରଙ୍କ ନୋଏଡା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ପଛପଟେ ଥିବା ଏକ ନାଳରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କଙ୍କାଳ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ବ୍ୟାପକ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ କୋଲି ଓ ପାନ୍ଧେରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, କୋଲିଙ୍କୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକାଧିକ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମାମଲାରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଫଳରେ ନିଠାରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହ ଜଡ଼ିତ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବାସ୍ତବିକ ସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା।
ହରିଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ, ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟଣାକ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ପାଇପାରିବ।