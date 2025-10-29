Nitin Gadkari: 'ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ଗାଳି ଖାଇବି, ଯିଏ ଖରାପ କାମ କରିବ ସିଏ ଗାଳି ଖାଉ' ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏପରି କହିଲେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ..

"ସ୍ମାର୍ଟ ରାସ୍ତାର ଭବିଷ୍ୟତ - ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ଥିରତା।" ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋତେ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦିଆଯିବ? ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିବା ଉଚିତ।"
Nitin Gadkari: ସାରା ଦେଶରେ ଖରାପ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଆସୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ ଠିକାଦାର, ସଚିବ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ବିବରଣୀ ଏବେ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ।
ଗଡକରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ CII ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ସ୍ମାର୍ଟ ରାସ୍ତାର ଭବିଷ୍ୟତ - ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ଥିରତା।" ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋତେ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦିଆଯିବ? ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିବା ଉଚିତ।"
ଠିକାଦାରଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, କେବଳ ମୋର କାହିଁକି? " ଗଡକରୀ କହିଥିଲେ, "ଏବେ ଜନସାଧାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଚିବ, ଠିକାଦାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିବରଣୀ ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପାଇବେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେବ ଏବଂ ମୋର ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ କରିବ? ଠିକାଦାର ଏବଂ ସଚିବଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ।" ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯିବ।"
ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର: ଲୋକ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଯୋଜନା
ଗଡ଼କାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଭବିଷ୍ୟତ ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ: ଲୋକ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଯୋଜନା। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ, "ଆମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେବା ଉଚିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଏବଂ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ଦେଶରେ ୬୭୦ଟି ରୋଡ ସାଇଡ୍ ସୁବିଧା ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି।
୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଗଡକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଡ଼କ ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ର ନିବେଶ, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି।
ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଜସ୍ୱ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ:
ଗଡକରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, "ବର୍ତ୍ତମାନ, ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାୟ ₹55,000 କୋଟି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ₹1.4 ଲକ୍ଷ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ୮ ନିୟୁତ ଟନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅପଚୟ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିଶୋଧନ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବିଶୋଧିତ ଜଳର ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଭଳି ସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
୨୫,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ରାଜପଥକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯିବ, ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯିବ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ "୨୫,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୁଇ ଲେନ୍ ରାଜପଥକୁ ଚାରି ଲେନ୍ ରାଜପଥରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ, ୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବନ୍ଦର ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି।