ନିତିନ ନବୀନ ହେବେ ବିଜେପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ ନିତିନ ନବୀନ । ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ଆଜି ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଶା ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଜୁଏଲ ଓରାମ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।
