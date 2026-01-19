Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3079679
Zee OdishaOdisha National-Internationalନିତିନ ନବୀନ ହେବେ ବିଜେପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

ନିତିନ ନବୀନ ହେବେ ବିଜେପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଜୁଏଲ ଓରାମ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 19, 2026, 06:04 PM IST

Trending Photos

ନିତିନ ନବୀନ ହେବେ ବିଜେପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ ନିତିନ ନବୀନ । ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ।

ଆଜି ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଶା ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଜୁଏଲ ଓରାମ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।

Also Read- ଭାରତରେ UAE ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Jupiter Transit: ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ବିଶେଷ ସଂଯୋଗ, ୩ ରାଶିକୁ ବମ୍ପର ଲାଭ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Amazon Republic Day Sale 2026
Amazon Republic Day Sale 2026: ଆମାଜନ୍ ରେ ଚାଲିଛି ରି-ପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ସେଲ୍, ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଫ
UAE President
ଭାରତରେ UAE ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ
Travel News
ଏହି ରୁଟ୍ ରେ ଯାତ୍ରା ଏବେ ୫୦% ଶସ୍ତା ହେବ! ଟୋଲ୍ ରେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ
Vande Bharat Sleeper
Vande Bharat Sleeper: ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସଲ କରିବ ତ ବୁଡ଼ିଯିବ ପୂରା ଟଙ୍କା !ରେଲୱେ ବନ୍ଦ କରିଲା କି
Delhi High Court
ଆୟକର ନୋଟିସ ମାମଲାରେ ପ୍ରଣୟ ରାୟ ଏବଂ ରାଧିକା ରାୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି