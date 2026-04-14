Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3178374
Zee OdishaOdisha National-InternationalNitish Kumar: ବିହାରର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୂରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନୀତିଶଙ୍କ ପୁଅ

Nitish Kumar: ବିହାରର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୂରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନୀତିଶଙ୍କ ପୁଅ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବର ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ବିହାରର ରାଜନୈତିକ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 14, 2026, 02:22 PM IST

Trending Photos

Nitish Kumar: ବିହାରର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୂରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନୀତିଶଙ୍କ ପୁଅ

Nitish Kumar: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବର ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ବିହାରର ରାଜନୈତିକ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏହି ନାମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଆସୁଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସବୁ ମହଲରୁ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ଯେ ସମ୍ରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ।

ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିହାରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ଏବଂ ବିଜୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ନିଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ନାମ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଲୋଚନାରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ସିହ୍ନାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନାଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ ନୂତନ ସରକାର ପାଇଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ। ୧୫ ଏପ୍ରିଲ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଲୋକଭବନରେ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା କାଲି କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେବେ। ନୀତିଶ କୁମାର ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ। ସେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩:୧୫ ରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସକାଳ ୧୧ ଟାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଶେଷ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଆଜି ପାଟନାରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ବିହାରର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ରାଜ୍ୟକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସରକାରଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଲିବେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ଥିଲା, ଏବଂ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଶୁଣିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ର ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷଣରେ ନୀତିଶ କୁମାର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ ଜଣାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ନେତା ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଥିଲେ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

ବିହାରର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୂରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନୀତିଶଙ୍କ ପୁଅ
Odisha News: ପାରାଦୀପରେ ଲାଗିଲା ଇରାନରୁ ଆସିଥିବା ତୈଳ ଜାହାଜ
Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ବୃହତ ବୃଦ୍ଧି, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରେଟ୍
Odisha Weather Report: ଆଜିଠୁ ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା! ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଚେନ୍ନାଇକୁ ଭେଟିବ କୋଲକାତା, ଜାଣନ୍ତୁ ଫ୍ରିରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଚ