Nitish Kumar: ବିଧାୟକ ନ ହୋଇ ୧୦ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି ନୀତିଶ କୁମାର, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି..

୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Nov 29, 2025, 09:21 PM IST

Nitish Kumar: ବିଧାୟକ ନ ହୋଇ ୧୦ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି ନୀତିଶ କୁମାର, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି..

Nitish Kumar: ବିହାରର ରାଜନୀତିକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାୟ ୨୦(୨୦୦୫-୨୦୨୫) ବର୍ଷ ହେଲା ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ନୀତିଶ ସିଧାସଳଖ ନା କୌଣସି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ସେ ବିଧାୟକ ପଦ ଜିତିଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ କିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସାଯାଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା..

ବିଧାୟକରୁ ସାଂସଦ:
ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ବିଧାୟକ ଯାତ୍ରା ୧୯୭୭ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା - ସେ ୧୯୭୭, ୧୯୮୦ ଏବଂ ୧୯୮୫ରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ୧୯୮୫ରେ ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଓ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ।

ତା ପରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଅପେକ୍ଷା ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ। ୧୯୮୯ ରୁ ୨୦୦୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଅନେକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ - ମୋଟ ଛଅ ଥର ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲା।

୨୦୦୫ ମସିହାରେ ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା - ବିହାର ବିଧାନ ପରିଷଦ (ଉଚ୍ଚ ସଦନ)। ବିହାର ହେଉଛି ଏକ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା କିମ୍ବା ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ, ସେ ପୁନଃ ନାମାଙ୍କନ କରିଦେଉଛନ୍ତି - ଏହିପରି ୨୦୧୨, ୨୦୧୮ ଏବଂ ୨୦୨୪ ରେ ବାର୍ ବାର୍ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯଦିଓ ସେ କେବେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନଥିଲେ - ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ, ସେ ବିଧାନସଭାର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ - ଏବଂ ତେଣୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପଦବୀ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବୈଧ ରହିଥିଲା।

ନୀତୀଶ କୁମାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର-ତେଲେଙ୍ଗାନା ପରି ଏକ ମଡେଲ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ - ଯେଉଁଠାରେ ବିଧାୟକ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଜଣେ ବିଧାନ ପରିଷଦ (ଉଚ୍ଚ ସଦନ) ବାଛିଥାନ୍ତି। 

ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର "ପସନ୍ଦ" - ଏକ "ଦାବି" ନୁହେଁ। ସେ ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି।

ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ବାଛିବା ତାଙ୍କୁ "ଏକ ସ୍ଥିର ନେତୃତ୍ୱ" ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି।

ଫଳାଫଳ—୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ୧୦ମ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏହି ରଣନୀତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ-ଗଠବନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ନୀତିଶ କୁମାର ଏବେ ବିହାରର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ।

୨୦୨୫ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମଧ୍ୟ - ଯେଉଁଠାରେ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ସ୍ଥିତି ବିଭାଜିତ ରହିଥିଲା ​​- ତଥାପି ସେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ଆସନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ

Priyambada Rana

