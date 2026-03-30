Nitish Kumar resignation: ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନୀତିଶ କୁମାର

Nitish Kumar resignation:
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଏମଏଲସି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀତିଶ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ବିହାର ବିଧାନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ବିଧାନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ନୀତିଶ କୁମାର ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ସଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନର 14 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନୀତିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ସୁଦ୍ଧା ଏମଏଲସି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ନୀତିଶଙ୍କ ସହିତ, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାର ବିଧାନସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଶେଷ ଦିନ ସୋମବାର ଥିଲା। ଏକକାଳୀନ ସଦସ୍ୟତା ନିଷେଧ ନିୟମ, 1950 (ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 101/190 ଅନୁଯାୟୀ), ସଂସଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିବେ ନା ନାହିଁ ?
ଏହି ସମୟରେ, ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ନୀତିଶଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଝା ଶୁକ୍ରବାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 14 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।" ଝା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମଏଲସି ପଦ ଛାଡିବା ପରେ ନୀତିଶ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ବିହାର ଯେଉଁଠାରେ ବିଜେପି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରିଆସୁଛି। ତଥାପି, ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଜେଡି(ୟୁ) ନେତା ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରେ। ସେମାନେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କେବେ ଶପଥ ନେବେ ତାହା କହି ନାହାଁନ୍ତି।