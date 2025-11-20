Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3011160
Zee OdishaOdisha National-International

Nitish Kumar: ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ନୀତୀଶ

ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେତା ନୀତିଶ କୁମାର ଆଜି ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିହାରର ରାଜଧାନୀ ପାଟନାର ଐତିହାସିକ ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନ ଆୟୋଜିତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ନୀତୀଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଅରିଫ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଇଥିଲେ।  ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 20, 2025, 11:56 AM IST

Trending Photos

Nitish Kumar: ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ନୀତୀଶ

ପାଟନା: ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେତା ନୀତିଶ କୁମାର ଆଜି ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିହାରର ରାଜଧାନୀ ପାଟନାର ଐତିହାସିକ ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନ ଆୟୋଜିତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ନୀତୀଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଅରିଫ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଇଥିଲେ।  ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।  

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଗତକାଲି ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (NDA) ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଟନାରେ ମେଣ୍ଟର ପାଞ୍ଚଟି ସାଂଗଠନିକ ଦଳର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ମିଳିତ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​NDA ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। NDA ୨୪୩ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୃହରୁ ୨୦୨ ଆସନ ଜିତି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତା ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଦଳର ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ବିଜୟ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଉପନେତା ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଶପଥ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପୂରଣ କରେ। ବିହାରର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିହାରର ଲୋକମାନେ ଏନଡିଏକୁ ଲଗାତାର ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନଡିଏ ଏହା ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 

ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପାଟନାକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଯାଇଛି। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଜାଯାଇଛି। ସହରର ରାସ୍ତା ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ବ୍ୟାନରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୋରାଣା ଫାଟକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ଡିଭାଇଡରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପୋଷ୍ଟର, ପତାକା ଏବଂ ବ୍ୟାନର ଲଗାଯାଇଛି। ପାଟନା ସହରରେ ଏକ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିହାରର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ପୋଷ୍ଟରରେ ଲେଖା ଅଛି, "ବିହାରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବିହାର ଏବେ ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ହେବ।" ପୋଷ୍ଟରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଏନଡିଏ ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନେତାଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି।

ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା ପରେ, ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଶପଥ ନେବେ। ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବକୁ ମହାନ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

nitish kumar
Nitish Kumar: ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ନୀତୀଶ
Al Falah University
ଅଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ରହିଛି ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଆତଙ୍କୀର ଲିଙ୍କ
vigilance raid
Vigilance Raid: ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ
SIR Operation
SIR operation: ସୀମାରେ ଅଟକିଲେ ୫୦୦ ବାଂଲାଦେଶୀ, SIR ଅଭିଯାନର ପ୍ରଭାବ
israel attacks
Israel attacks: ଗାଜା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଭୟଙ୍କର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼, ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ