Nitish Kumar Oath Taking: ଆଜି ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ନେବେ ନୀତୀଶ କୁମାର

Nitish Kumar Oath Taking: ପାଟନା: ବିହାରରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ନୀତୀଶ କୁମାର ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ନେତା ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ ସିହ୍ନା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନ ଲାଲ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ, ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା, ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓ ସାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା, ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂହ ସୈନି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି, ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ କଲ୍ୟାଣ, ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାରା ଲୋକେଶ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ NDA ମୋଟ ୨୦୨ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ବିଜେପି ୮୯ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଜନତା ଦଳ (ୟୁନାଇଟେଡ୍) ୮୫ଟି ଆସନ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଦଳ, ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି (ଆର), ୧୯ଟି ଜିତି NDAର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦଳ ଏବଂ ବିହାରରେ ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଦଳ ହୋଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଆୱାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକମୋର୍ଚ୍ଚା ଚାରିଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ପାଟନାର ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମାରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସାଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ କ୍ଷମତା ଗଠନକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ରୂପରେଖ ପ୍ରାୟତଃ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି। ସୂତ୍ରରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ NDA ମେଣ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଏକ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ଛଅ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଫର୍ମୁଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ସହଯୋଗୀଙ୍କ କୋଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ 20 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେଇପାରନ୍ତି, ତା’ପରେ ଆଉ 14 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସରକାରରେ ମୋଟ 34 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବିଜେପି କୋଟାରୁ 15 ଜଣ, ଜେଡିୟୁରୁ 14 ଜଣ (ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ), ଏଲଜେପି (ଆର)ରୁ 3 ଜଣ, ଏଚ୍ଏଏମ୍ କୋଟାରୁ 1 ଜଣ ଏବଂ ଆରଏଲଏମ କୋଟାରୁ 1 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ।