Rajnath Singh: କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ: ରାଜନାଥ ସିଂହ

Trending Photos
Rajnath Singh:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆଜି ଉଦବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ "ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ କେବଳ କୂଟନୈତିକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିବାର ପୁରୁଣା ମାନସିକତାରେ ଭାରତ ଆଉ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଭାଷଣବାଜିରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ରାଜନାଥ ସିଂହ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବିପଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଆତଙ୍କବାଦ ଏକ ବିକୃତ ଏବଂ ବିପଥଗାମୀ ମାନସିକତାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହା ମାନବତା ଉପରେ ଏକ କଳା ଦାଗ। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କେବଳ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାର ବିଷୟ ନୁହେଁ; ଏହା ମୂଳତଃ ମାନବତାର ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଲଢ଼େଇ। ଏହା ଏକ ବର୍ବର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସିଧାସଳଖ ବିରୋଧ କରେ। ଆମେ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ।"
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦ ରହିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସାମୂହିକ ଶାନ୍ତି, ବିକାଶ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇ ରହିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଧାର୍ମିକ ରଙ୍ଗ ଦେଇ କିମ୍ବା ନକ୍ସଲବାଦ ଭଳି ହିଂସାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ, ଏକ ପ୍ରକାରେ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆତଙ୍କବାଦ କେବଳ ଏକ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ; ଏହାର ଅନେକ ଦିଗ ଅଛି - କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଆଦର୍ଶଗତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ସମାଧାନ କରିବା ତେବେ ହିଁ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ।"
ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପାକିସ୍ତାନର ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ ଏକ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଆଜି ଭାରତ ଏହାର ଆଇଟି (ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା) ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଜଣାଶୁଣା, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଇଟିର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନା, ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଯେ ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଆଉ ପୃଥକ ନୁହେଁ; ବରଂ ଏହା ଏକ ମିଳିତ, ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।
ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ନିଜ ସର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସମୟରେ ସିନ୍ଦୂର ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ସର୍ତ୍ତରେ ଶେଷ କରିଥିଲା। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ, ଆମେ କେବଳ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକତାର ସହିତ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲୁ। ଆମର କ୍ଷମତା ଶୂନ୍ୟ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଅପରେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିନାହୁଁ। ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ସର୍ତ୍ତରେ ଶେଷ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ସଙ୍କଟର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର କ୍ଷମତାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଅଛି।
