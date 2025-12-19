Air Pollution: ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ଘେରରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ବିଜେପି ନେତା ଦେଲେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ...

Advertisement
Air Pollution: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର-ଭାରତର ଅନେକ ସହର ଏବେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ ରେ ଚାଲିବା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘରୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 19, 2025, 06:33 PM IST

Air Pollution: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର-ଭାରତର ଅନେକ ସହର ଏବେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ ରେ ଚାଲିବା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘରୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଯାଇଏବଂ ଲୋକମାନେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।

ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ହେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ କହିଛି ଯେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁ ଫୁସଫୁସ ଜନିତ ରୋଗର କୌଣସି ରେକର୍ଡ ନାହିଁ।  ପରିବେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ତ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗର ଏକ ସହାୟକ କାରଣ। ମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ତ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି।

ବିଜେପି ସାଂସଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବାଜପେୟୀ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଏବଂ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବିପଜ୍ଜନକ AQI ସ୍ତରର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଫୁସଫୁସ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଫୁସଫୁସ କ୍ଷମତାର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ କ୍ଷତି ଘଟାଇବ।

ବାଜପେୟୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୁସଫୁସ ସ୍ଥିଷ୍ଟିକ୍ସଟି ଭଲ AQI ଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି କି? ବିଜେପି ସାଂସଦ ଆହୁରି ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପଲ୍‌ମୋନାରୀ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍, COPD, ଏମ୍ଫିସେମା, ଫୁସଫୁସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଫୁସଫୁସ ସ୍ଥିକ୍ସଟି ଭଳି ଜୀବନଘାତକ ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି "ସମାଧାନ" ଅଛି କି?

ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳକ, ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନର୍ସ, ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ, ଆଶା ଭଳି ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ କର୍ମୀ, ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମେତ ଦୁର୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ତାଲିମ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି।

ଗୃହରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ (IEC) ସାମଗ୍ରୀ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (NPCCHH) ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ଡ IEC ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରିଛି।

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବିଶେଷକରି ଦୁର୍ବଳ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସତର୍କତା, ଏବଂ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପୂର୍ବାନୁମାନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଏ।

