ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନୋଟିସ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ମହାସଚିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ନୋଟିସ୍ ରେ ୧୧୮ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିଛି। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଲୋକସଭାରେ କହିବାକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ

No Confidence Motion: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନୋଟିସ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ମହାସଚିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ନୋଟିସ୍ ରେ ୧୧୮ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିଛି। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଲୋକସଭାରେ କହିବାକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସାଂସଦ ଏଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ଏହି ମାମଲାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି।

ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହରେ ପକ୍ଷପାତୀ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଚସ୍ପତି ନିଜେ ଅସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାପ ରହିଛି, ଯାହା ଭୁଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ସେ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ଚାପ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସେହି ଦିନ ଗୃହକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ, ବାଚସ୍ପତି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଭୁଲ ବୋଲି ବିରୋଧିମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

Prabhudatta Moharana

No confidence motion
ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତାବ ନୋଟିସ, ଦୁରେଇ ରହିଲା TMC
