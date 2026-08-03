Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଜିରୋ FIR ପରେ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ! ନାବାଳିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ନ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ନିଷ୍ପତ୍ତି

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଳରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ୍ରିମିନାଲ ମାମଲା ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 03, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:14 AM IST
ଜିରୋ FIR ପରେ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ! ନାବାଳିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ନ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ନିଷ୍ପତ୍ତି

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି.
2
3
4
5