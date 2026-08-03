ଜିରୋ FIR ପରେ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ! ନାବାଳିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ନ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ନିଷ୍ପତ୍ତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଥିତ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଥିବା ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଳରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ୍ରିମିନାଲ ମାମଲା ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନୋଏଡା ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜିରୋ FIR ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ସେଥିରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ନାବାଳିକା ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ନିଜର ବୟସ ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ଥଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏପରି କଥା କହିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ।
ନାବାଳିକା ନିଜ ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଗୁରୁତର ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ଭିଡିଓ ସନ୍ଦେଶରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭୁଲ ପଥରେ ଯାଇଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିକୁ କେବଳ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ଓ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପଟେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମା' ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବିରୋଧରେ ଭୁଲ ନାମ ଓ ବୟସରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା FIR ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେହିସହିତ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ମାମଲାର ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି।