ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହଁନ୍ତି: ହରିମୁକୁନ୍ଦ ପଣ୍ଡା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। କାର୍ତିକ ଏକାଦଶୀ ପାଇଁ ୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସିଡ଼ିର ରେଲିଂ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆଠ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ଥିଲେ। ଦଳାଚକଟାରେ ୨୫ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଗୁରୁତର ଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇ ଚିନ୍ନାମୀ (୪୬), ଆର ବିଜୟ (୪୮), ଏମ ନୀଲମା (୬୦), ଡି ରାଜେଶ୍ୱରୀ (୬୦), ଜି ରୁପା (୫୦), ବି ବ୍ରିଣ୍ଡା, ଚ ଯଶୋଦାମ (୫୬), ଡି ଅମ୍ମୁଲମା ଏବଂ ଏଲ ନିଖିଲ (୧୩) ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ମହିଳା ବି କାଲାଭାଥୀ ଏବଂ ଆର କୁମାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର କାସିବୁଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ ୯୪ ବର୍ଷୀୟ ହରି ମୁକୁନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ମାତ୍ର ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିଥିଲା। ଏହା ତିରୁପତି ପରି ନିର୍ମିତ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର ଥିଲା। କୌଣସି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲା। କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "କେହି ଦାୟୀ ନୁହଁନ୍ତି; ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା।"
କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇ ନଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ କେ.ଭି. ମହେଶ୍ୱର ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗର୍ଭଗୃହ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଅଛି। ୨୦ଟି ସିଡ଼ି ଅଛି। ରେଲିଂ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳେ ପଡିଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଜଣକ ଉପରେ ଜଣେ ପଡିବାକୁ ଦଳାଚକଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।"
"ସକାଳ ୯ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା," ଭକ୍ତ ଆର. ରାମନାମ୍ମା କହିଥିଲେ। "ହଠାତ୍, ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଗଲା। ସିଡ଼ିରେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ରେଲିଂ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ।" ଏହି ବର୍ଷ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଏହା ତୃତୀୟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜାନୁଆରୀରେ ତିରୁପତିରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଏକାଦଶୀରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲରେ, ବିଶାଖାପାଟଣାର ସିଂହାଚଳମ୍ ମନ୍ଦିରରେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
