LPG: ଦେଶରେ ଏଲପିଜିର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ । ଏନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ। ସେ ପ୍ରେମମିଟ୍ ରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଏବଂ ରିଫାଇନାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ଷମତାରେ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତୈଳ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କ୍ଷମତା ପାଖାପାଖି ୨୬ କୋଟି ଟନ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ କେହି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ୍ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ଗୁଡିକରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପେଟ୍ରୋଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ୍ ରେଟ୍ ବଢିବ ନାହିଁ। କେହି ଭୟଭିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରସ୍ଥିତି ଉପରେ ସରକାର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେନେଇ ସରକାର ତତ୍ପର।
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ (ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ରିଫାଇନିଂ) ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୨୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨.୫ ନିୟୁତ ନୂତନ ସଂଯୋଗ (PNG) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରାୟ ୨.୨ ନିୟୁତ ଗ୍ରାହକ (LPG) ରୁ (PNG) କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ୨.୫ ନିୟୁତ ନୂତନ ଆବେଦନ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜିକରଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। (LPG) ସମ୍ପର୍କରେ, କୌଣସି ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ ୨୬ ଟି ରାଜ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୨,୦୦୦ ଟନ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ (LPG) ଏଲପିଜି ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି।କିରୋସିନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଭାରତ ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୬ ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବଣ୍ଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ମହଜୁଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଘରୋଇ (PNG) ସଂଯୋଗ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ୧୦୦% ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି, ପରିବହନରେ ବ୍ୟବହୃତ CNG ମଧ୍ୟ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ୫୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଉପରେ ଛାଡ଼। ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଏଲପିଜି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ, ରାସ୍ତା ମରାମତି ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ଏବଂ (24X7) ପାଇପଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି, ଭାରତ ସରକାର (PNG) ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ (PNG) ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ସମୟସୀମାକୁ ସୁଗମ କରିବା।