Donald trump: ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ନୋବେଲ୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ! ହେଲେ ଏବର୍ଷ ମିଳିଲାନି ପୁରସ୍କାର

Nobel Peace Prize 2025: ଚଳିତ ବର୍ଷର ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଜେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି।
Nobel Peace Prize 2025: ନରୱେଜିଆନ ନୋବେଲ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 2025 ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ନୋବେଲ୍ ସମ୍ମାନ ଭେନେଜୁଏଲାର ବିରୋଧୀ ନେତା ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କମିଟି ଭେନେଜୁଏଲାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ହିଂସା କିମ୍ବା ସଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ବଦଳରେ, ସେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାସଲ କରିବାକୁ ବାଛିଥିଲେ। ନୋବେଲ କମିଟି ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ "ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିରକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।
କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କ ନାମ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇଛି । ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ, ବିଶ୍ୱର ନଜର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ ଥିଲା, ଯିଏ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ ସେ "ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ"। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ-ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ସମେତ "ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧ" ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଯୋଜନାର ଶ୍ରେୟ ନେଇ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ନୋବେଲ୍ ପାଇବି ନାହିଁ; ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେବେ ଯିଏ କିଛି କରିନାହାଁନ୍ତି।" ତଥାପି, ନରୱେଜିଆନ୍ ନୋବେଲ୍ କମିଟି ତାଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲା। ଭେନେଜୁଏଲାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମର୍ଥକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଚାଡୋଙ୍କ ନୋବେଲ ଆଶାର କିରଣ ପାଲଟିଛି।
